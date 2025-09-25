Coco Sily anunció su boda con Chimi Meza para el 16 de noviembre
La celebración contará con Lizy Tagliani como madrina y un sacerdote que bendecirá su unión.
25/09/2025 | 11:20Redacción Cadena 3
FOTO: Coco Sily anunció su boda
Coco Sily contó en su programa de radio que se casará con su pareja, Chimi Meza, el próximo 16 de noviembre.
El actor realizó una gran celebración y tuvo una madrina de lujo. “La madrina es Lizy Tagliani, que tiene mucho que ver con Chimi, conmigo y nuestra relación”, aseguró el actor.
“Vamos a hacer un casamiento en un salón, con fiesta, va a venir un sacerdote al que queremos mucho, tanto Chimi como yo, para bendecir la boda”, detalló Sily.
La intención de Coco es hacer una fiesta “a lo grande”, donde puedan celebrar su amor con sus familiares y sus amigos.
El actor y conductor contó cómo fue que le hizo la propuesta a su novia: “Le dije: ¿querés una joda grande?, me dijo que sí y le dije: ¿la organizas toda vos?, me dijo que sí, así que listo”.
Coco Sily y Chimi Meza están juntos desde octubre de 2023, luego de que el actor se mostrara muy triste por su ruptura con Cecilia "Caramelito" Carrizo.
[Fuente: Noticias Argentinas]