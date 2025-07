Claudia Lapacó recordó a Rodolfo Bebán: una historia de amor y desamor marcado por la distancia

La reconocida actriz Claudia Lapacó recordó con grata emoción en la mirada a su par y padre de sus hijos, Rodolfo Bebán, y sostuvo: “Siempre lo amé” y nunca escuchó los rumores que referían a infidelidad en la relación.

En Caras TV, programa conducido por Héctor Maugeri, la artista de 85 años rememoró: “Fue un actor excepcional que siempre pienso que él no hizo todo lo que debía”. De la misma manera, puso sobre la mesa la imagen con la que se quedó del amor de su vida.

“Nos conocimos cuando yo ensayaba una obra en el Teatro Sarmiento. Un compañero invitó a Rodolfo. Yo trabajé con el papá, había hecho dos obras con Miguel. Llegó al otro día y cuando lo vi fue amor a primera vista. A la quinta cuadra de caminar hacia mi casa, él apareció a mi lado. Así empezó nuestra relación”, contó Lapacó.

Sin embargo, no todo fue color de rosa y la distancia jugó una mala pasada: “A los dos meses me fui a París becada y mis padres me dijeron que no podía rechazar eso. Entonces él me escribió que nuestra relación terminaba ahí. Al año y medio nos reencontramos y fue como siempre. A los seis meses nos casamos y tuvimos nuestros dos hijos maravillosos, Rodrigo y Diego.

“Yo lo amé siempre. No quise creer en todas las historias que venían a contarme”, contó. No obstante, una nueva escena les costaría el vínculo cuando sus hijos lloraban porque el padre no los pudo visitar en la escuela: “Le dije que lo íbamos a buscar a ATC, donde supuestamente trabajaba. Llegué con mis dos chiquitos de la mano y el portero me dijo: ‘Hace seis meses que no viene acá’.”

“Llegó a la una de la mañana. Me dijo: ‘Estoy cansado, vengo de trabajar’. Le respondí: ‘No venís de trabajar. Andate’. Y así fue nuestra separación. Muy fuerte. No sé si tenía otra familia, tenía otro departamento. Él no quiso nunca ni celebrar un cumpleaños junto a sus hijos donde yo estuviera. Era muy difícil con él.”

Pero la vida dio un giro de 180 grados cuando ambos ya estaban en la tercera edad y los llevó a participar de la obra Filosofía de vida en 2011, junto a Alfredo Alcón: "Lo primero que dije fue: ‘¿Le dijeron a él? ¿Está de acuerdo?’".

“Cuando me tocó entrar, él vino y me saludó como el mejor compañero: ‘¿Cómo te va, Claudia?’. Me dio un beso en la mejilla y seguimos. Nunca tuve un problema con él. Él ya no manejaba y me decía: ‘¿Me llevás?’ Y yo le decía: ‘Sí, cómo no’.”

El artista falleció en 2022 a los 84 años, pero en la mente de su ex mujer vive una dulce fotografía: “Yo siempre lo admiré como actor. Fue mi marido, lo quise tanto. ¿Qué tiene que ver? Si no fui la única mujer, ¿por qué me voy a enojar tanto?. No lamento los seis años y medio que viví con él. Yo lo amé locamente.”