Cecilia Milone revela su experiencia de abuso emocional hacia Chico Novarro

Cecilia Milone volvió a situarse en el centro de la polémica al hacer pública una nueva carta de amor hacia el fallecido cantautor Chico Novarro, con quien tuvo un vínculo extramatrimonial. Sostuvo que fue “víctima de abuso emocional” y consideró que el “terror” de Novarro era que la “atacaran”.

Entre varios posteos en sus redes sociales, que ya se convirtieron en su medio de comunicación, la artista enfatizó: “Logré cicatrizar heridas muy hondas. Fui víctima de abuso emocional de parte de una pareja y de mi propia mamá. El abuso emocional es como un bullying en tu alma te invalida en el alma-”.

“Te ridiculizan. Llorás con desesperación, pedís ayuda y esa persona, con una frialdad como si fueran de otra película, te miran y dicen ‘Pero no podés llorar por eso’. Al dolor insoportable que estás teniendo, se te suma el sentir que el error es tuyo”, continuó.

“Ahora que lo comprendo pienso en lo terrible y cruel que es que estas personas injustas tienen la potestad de decidir sobre tu dolor o sobre tu llanto”, cerró en un video íntimo y personal en donde dialogó con sus seguidores.

En otro compilado, publicó una placa titulada: “El único juicio, será el juicio final”. Debajo sentenció: “Mientras tanto: los que tiran piedras, serán felices, o no. Serán leales, infieles, estafadores, y mentirosos. Allá, ellos”.

El posteo dio lugar a un nuevo escrito de amor: “Le di la carta, yendo en un remís, rumbo al estudio de grabación. No lo miré en ningún momento, pero sentí que sonreía. Tomó mi mano, y la besó. Se acercó a darme un beso, muy suavemente, en la mejilla, mientras me decía que lo tomé desprevenido y que todo era muy fuerte”.

El escrito textual sostenía: “La admiración que siento es como las auténticas pasiones, sofocante y liberadora. Me conmueve tu talento y me conmociona tu presencia. Por eso, nada de ‘sólo un compañero’ ¡Qué irreverencia! Te debo la traducción exacta de mis sentimientos y todas las lágrimas que conseguiste que no se me quedaran atragantadas”.

Después de algunas páginas, la artista volvió con un nuevo clip casero donde fue directa contra el periodismo de espectáculos: “No consiguieron arruinarme la noche del estreno a pesar de que inventaron falacias y dijeron ofensas. Nunca más voy a dar notas a este tipo de programas porque son hirientes en general y se terminaron para mí”.

“Este tipo de entrevistas van a seguir ocurriendo aquí y en el mundo, pero no las permito más en mi carrera. No me van a volver a hacer una pregunta incómoda o decirme una agresión”, continuó molesta.

“Sé muy bien quiénes fueron las personas que instalaron esto de que yo hablé de mi historia de amor con Chico Novarro. Sé por qué lo instalaron y sé quiénes lo hicieron. El fin fue abaratar el espectáculo que hacía y dañar mi imágen pública”, añadió.

“De ninguna manera hablé del tema públicamente, sólo hice un espectáculo que lo resaltaba con un casi relato platónico. Él no tiene cómo defenderse y si de alguien no tenía que hacerlo, era de mí y por eso nunca se supo nada de esto”.

“Su terror era que me atacaran a mí, ese fue el motivo de mi distanciamiento. No estoy escribiendo un libro a pesar de que le prometí que iba a inmortalizar nuestra historia de amor”, cerró la intérprete.