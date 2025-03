Cecilia Milone dio detalles del calvario que vivió con Nito Artaza

Cecilia Milone publicó un video en su cuenta de Instagram para contar cómo fue su relación con Nito Artaza, con quien inició un vínculo como amante, pero después se terminó casando. Si bien muchos pensaban que el capocómico es el amor de su vida, en las últimas semanas, la actriz confesó que su verdadero amor fue Chico Novarro.

"Me llevó un año entero recuperar las fuerzas. Me llevó un año entero de contacto cero y de asesoramiento de profesionales, tanto en lo legal como en lo psicológico. Recién ahora puedo dar, no sé si explicaciones, pero puedo contar qué pasó con mi vida", comenzó a relatar Milone.

"El verano del 2022 fue un verano muy difícil para mí. Yo no sabía hablar con la persona con la que vivía, no me podía hacer entender. Me desesperaba su forma de invalidar mis sentimientos. Y un día del verano del 2022, en medio de rumores, de mudanzas y crisis, lo que sucedió es que como yo ya no sabía cómo pararlo, no sabía cómo hacer que no se produjeran noticias, no sabía cómo conseguir que escuchara mi alma. Como, insisto, eso es lo que más me desesperaba. No hay gritos, mirá que tengo voz potente, pero no hay gritos que consigan que alguien no te escuche el alma si no te la quiere escuchar. En medio de ese verano, una noche muy desesperada, después de una discusión que, insisto, era más un pedido de atención que una discusión, yo tomé unas tres pastillas, un hipnótico y dos o tres míorelajantes, con la intención de dormir todo el día. Por supuesto que era consciente que eso lo único que lograba era dormirme todo el día", siguió contando la actriz.

A Milone le costaba tomar la decisión de separarse: "Yo no quería estar ahí, no sabía cómo irme, no sabía cómo enfrentarlo, no sabía cómo pedirle que me ayudara. Y esta persona que invita a hacer terapia antes, durante, después, para saber con quién está uno, esta persona, en vez de asistirme, en vez de llevarme a un terapeuta, en vez de llamar el SAME, me metió en la bañadera, me bañó y me hizo hacer función. Esa noche yo tuve dos funciones. Su argumento era, '¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar si suspendemos? ¿Qué van a pensar de vos?' Yo hice una función que no me acuerdo, no sé cómo la hice, con profesionalismo, con unos compañeros hermosos que me sostenían y yo lloraba mientras hacían monólogos, mientras cantaban, no sé, no sé cómo la hice esa función. Entre esa función y otra, porque había dos, una persona que también era de mi entorno, que supuestamente podía enfrentarlo y tenía autoridad para hacerlo, y decirle 'mirá, me la llevo'. Me dio café, me dio mucho café".

"Yo recuerdo que en un momento me empecé a sentir mejor y que me vinieron a decir que mis compañeros me ofrecían no hacer la segunda función si yo quería. Pero yo ya estaba ahí, no sabía qué iba a pasar después cuando volviera a mi casa, si eso iba a ser para más dolor, si iba a ser tratada todavía como una persona que no estaba bien. Pero claro, de llevarme un terapeuta, nada, ¿no? De ayudarme, nada. Yo hice la segunda función. Al otro día Patricia, mi asistente, una de mis asistentes en el espectáculo, me dijo que yo en la primera función, llorando, que no me acuerdo, le dije yo le voy a fallar a Dios, porque yo no puedo seguir con una persona que me hace pasar por esto y que no me está rescatando. Sin embargo, seguí, porque no es fácil salir de esos lugares", recordó la actriz.

Luego Cecilia recibió la propuesta para hacer "Drácula": “Hice 'Drácula' y empecé a recuperarme, porque volví a ser yo. Me encontré con la Cecilia Valiente, con la Cecilia Artista. Hubo un momento que algo pasó en mi corazón y decidí no hacer más el personaje de Drácula, Mina. Algo pasó, que decidí dejar de besar a quien me lastima. Estaba muy debilitada. Estaba resignada. Yo me había metido ahí, en esa oscuridad, y no sabía cómo salir. Recién cuando se produce algo que tiene que ver con la vida y la muerte, uno comprende que o se deja morir o sale a recuperar su vida”.

Por último, dejó un consejo para su ex: "Sinceramente te sugiero, porque de verdad te quise mucho. No mandes a la gente a terapia, burlándote. Si te volvés a encontrar con una situación así, de verdad ayudá a alguien. Ayudá a la persona con la que estés. Llamá al SAME, dejala internada en un psiquiátrico, pero no te burles cuando ya salió de tu casa y de tu vida. Ayudala, sé bueno, todavía podés ser bueno. Te invito a hacerlo, hoy, en mi nacimiento, en mi cumpleaños".