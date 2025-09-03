FOTO: Calentando motores: Telefe anuncia los participantes de MasterChef Celebrity con un programa especial

Vero Lozano anunció en su programa Cortá por Lozano que este jueves, al término del partido de Argentina y Venezuela, el canal presentará un programa especial llamado Se encienden las hornallas, en donde ella y Wanda darán a conocer quiénes son los 24 participantes que estarán en la nueva temporada del reality de cocina.

Así el canal de las pelotas no deja nada librado a al azar y pone toda su maquinaria a disposición de la nueva versión del reality culinario. La gerencia busca prevenir para que no ocurra lo mismo que con La Voz, que entregó la versión más aburrida y baja en audiencia de su historia.