Espectáculos

Calentando motores: Telefe anuncia los participantes de MasterChef Celebrity con un programa especial

El canal de las pelotas busca dejar atrás la pobre performance de La Voz.

03/09/2025 | 17:15Redacción Cadena 3

FOTO: Calentando motores: Telefe anuncia los participantes de MasterChef Celebrity con un programa especial

Vero Lozano anunció en su programa Cortá por Lozano que este jueves, al término del partido de Argentina y Venezuela, el canal presentará un programa especial llamado Se encienden las hornallas, en donde ella y Wanda darán a conocer quiénes son los 24 participantes que estarán en la nueva temporada del reality de cocina.

Así el canal de las pelotas no deja nada librado a al azar y pone toda su maquinaria a disposición de la nueva versión del reality culinario. La gerencia busca prevenir para que no ocurra lo mismo que con La Voz, que entregó la versión más aburrida y baja en audiencia de su historia.

Lectura rápida

¿Qué programa presentará Telefe? Telefe presentará un programa especial llamado Se encienden las hornallas.

¿Quiénes anunciarán a los participantes? Vero Lozano y Wanda anunciarán a los participantes.

¿Cuándo se emitirá el programa? El programa se emitirá este jueves, tras el partido de Argentina y Venezuela.

¿Cuántos participantes se presentarán? Se presentarán un total de 24 participantes.

¿Cuál fue la razón para este programa especial? La gerencia busca evitar repetir la baja audiencia de La Voz.

[Fuente: Noticias Argentinas]

