¿Blanqueo inminente? Wanda Nara recibió flores amarillas y todos miran a Martín Migueles
La conductora compartió un gesto romántico en redes y avivó los rumores de romance con el empresario. Los seguidores especulan sobre un posible blanqueo de la relación en medio de reencuentros familiares.
21/09/2025 | 22:50Redacción Cadena 3
FOTO: Fotografía: Instagram
Aunque sigue diciendo que son "amigos", Wanda Nara no dejó de alimentar las versiones de romance con Martín Migueles, el empresario con quien se la vinculó desde hace algunas semanas. Un gesto romántico en redes sociales volvió a poner el tema en agenda.
Este sábado, Wanda compartió en sus historias de Instagram varias fotos mostrando un ramo de flores amarillas, acompañado de una letra “M” y un emoji de corazón amarillo. Todo apuntó a Migueles, a quien ya se la vio acompañando en distintos planes. El detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, que rápidamente comenzaron a hablar del posible “blanqueo” del romance.
Martín Migueles es empresario, socio de Elías Piccirillo (expareja de Jésica Cirio) y ya había sido mencionado en el programa Sálvese quien pueda (América TV) como el posible nuevo amor de Wanda. Desde entonces, se los vio juntos en Punta del Este, en la cancha de River y ahora también... ¡en la casa de la conductora!
Otro detalle que sorprendió fue el video que subió Wanda del reencuentro con Maxi López, su exmarido, que llegó a Buenos Aires para sumarse a MasterChef Celebrity. En las imágenes, se lo vio saludando a sus hijos en la casa familiar... y también apareció Migueles en escena. ¿Hubo presentación formal?
Lectura rápida
¿Qué sucedió?
Wanda Nara mostró un gesto romántico en redes que intensificó los rumores de un romance con Martín Migueles.
¿Quién es Martín Migueles?
Es un empresario y socio de Elías Piccirillo, vinculado anteriormente a Wanda.
¿Qué flores recibió Wanda?
Recibió ramos de flores amarillas, acompañadas de una letra “M” y un emoji de corazón.
¿Con quién estuvo Wanda?
Fue vista con Migueles en lugares como Punta del Este y en la cancha de River.
¿Qué hizo recientemente Maxi López?
Maxi López llegó a Buenos Aires para participar en MasterChef Celebrity y se reunió con su exesposa.
[Fuente: Noticias Argentinas]