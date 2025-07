Benjamín Vicuña en su peor momento: "Ojalá podamos desactivar todo esto"

Sobre el fuerte posteo que publicó su ex, Benjamín dijo: "No me puedo hacer cargo, la verdad que es muy triste, en ese momento te puedo decir muy triste".

Al ser cuestionado sobre los dichos de Pampita, que dijo que es un muy buen padre, el actor opinó: "No hay mucha vuelta más que darle, es cosa de tiempo, en estas situaciones a veces uno se pone todo muy raro, es muy difícil hasta hablarlo, la verdad es una situación que no quiero".

"¿Te duele más por tu persona o por los hijos?", le preguntaron y él respondió: "No, no, no, no voy a decir que ni siquiera es evidente que es lo que duele, pero yo creo que es una cosa de tiempo y las cosas se van a acomodar".