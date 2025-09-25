En vivo

Avenged Sevenfold reprograma su show para el 30 de septiembre

Los tickets adquiridos son válidos para la nueva fecha.

25/09/2025 | 09:02Redacción Cadena 3

FOTO: Avenged Sevenfold reprograma su show para el 30 de septiembre

La banda de rock californiano Avenged Sevenfold volvió a presentarse en el país a 10 años de su última visita para compartir con el público argentino su último álbum de estudio “Life is But a Dream...” en el Movistar Arena.

Por motivos de salud que afectó al conjunto musical, el show que estaba previsto para este jueves 25 de septiembre quedó reprogramado para el martes 30 de septiembre.

Los tickets adquiridos para el show sold out son válidos para la nueva fecha. Quienes no pudieron concurrir el 30/9 tuvieron tiempo hasta el jueves 25/9 a las 21 hs para solicitar la devolución.

Lectura rápida

¿Qué?
La banda Avenged Sevenfold reprogramó su show.

¿Quién?
La banda de rock Avenged Sevenfold.

¿Cuándo?
El show se reprogramó para el 30 de septiembre.

¿Dónde?
En el Movistar Arena.

¿Por qué?
Debido a motivos de salud que afectaron al conjunto musical.

[Fuente: Noticias Argentinas]

