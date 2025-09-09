En vivo

Espectáculos

Angelina Jolie recuerda emotiva a su madre durante el Festival de Cine de Toronto

La estrella de Hollywood rememoró un fuerte momento entre lágrimas, durante la presentación de su última película.

09/09/2025 | 14:49Redacción Cadena 3

FOTO: “Lo dijo mi madre cuando tenía cáncer”: Angelina Jolie y el emotivo recuerdo de su mamá entre lágrimas

La superestrella de Hollywood Angelina Jolie recordó emotiva a su mamá, Marcia Lynne “Marcheline” Bertrand, en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto, donde presentó su película “Couture” y rememoró, entre lágrimas, la forma en que su madre atravesó el cáncer.

Bertrand falleció en 2007, a los 56 años, y además de su labor como actriz, fue madre de Jolie y James Haven, pero su lucha contra la enfermedad durante largo tiempo marcó a su hija de por vida, hasta la actualidad. 

En 2013, la intérprete puso la patología sobre la mesa y se realizó una doble mastectomía para limitar sus posibilidades de padecer el diagnóstico. Así es que en un ida y vuelta de preguntas y respuestas, tras la presentación del film, una persona le consultó sobre la forma de atravesar una pérdida de un ser querido por cáncer.

Ante esto, la artista citó: “Diré algo que recuerdo que mi madre dijo cuando tenía cáncer. Habíamos tenido una cena y la gente le preguntaba ‘¿Cómo está tu piel?’, y ella respondió: ‘Todo el mundo, siempre, me pregunta sobre el cáncer’”. 

Así que yo diría, si sabes que alguien está pasando por algo, preguntale sobre todo lo demás en su vida también. Son una persona completa y siguen viviendo”, concluyó Jolie sin contener las lágrimas y entre suspiros emotivos.

El trabajo que llegó a la pantalla grande sigue la historia de una cineasta estadounidense que arriba en París para la semana de la moda y, en medio de los vínculos con otras mujeres, enfrenta el diagnóstico de cáncer de mama.

Lectura rápida

¿Qué recordó Angelina Jolie durante el festival?

Recordó a su madre, Marcia Lynne "Marcheline" Bertrand, en un momento emotivo.

¿Dónde se realizó la presentación de su película?

En el Festival Internacional de Cine de Toronto.

¿Qué consejo dio Jolie sobre la enfermedad?

Sugirió preguntar también sobre otros aspectos de la vida y no solo sobre la enfermedad.

¿Cuál fue el impacto de la enfermedad en su vida?

La lucha de su madre contra el cáncer la marcó profundamente.

¿Qué película presentó Angelina Jolie?

Presentó la película “Couture”.

[Fuente: Noticias Argentinas]

