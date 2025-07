Andrea Taboada denunció a Fernanda Iglesias por agresiones en pantalla

Yanina Latorre le declaró la guerra mediática a su ex colega de LAM, Fernanda Iglesias, por difundir un audio de una mujer que asegura haber mantenido relaciones con Diego Latorre. En su descargo en SQP, la conductora abordó el conflicto de Andrea Taboada y la periodista, remarcando sus violentas actitudes cuando compartían panel en El Trece.

En diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la periodista contó por primera vez las agresiones que sufrió de parte de Iglesias: “Me pellizcaba por abajo de la mesa y me empujaba para que me calle. Era agredirme, pegarme y pellizcarme. Me la banqué hasta que un día en un corte del programa le dije: 'basta de pellizcarme y agredirme por abajo de la mesa para que no hable'. Quería que todos escucharan porque no sabían lo que pasaba”.

De esta forma, detalló cuando sus pequeñas agresiones escalaron a más: “Ella en su verborragia me hace así (mostrando el gesto en la cara de Pablo Layús), me pega en la cara. Ahí reacciono porque no podía entender que recibiera una cacheteada, mi mamá me pegó de chica alguna vez y después nadie más”.

“No sabía si irme, llorar, si decirle a Doman (Fabián) si no veía lo que estaba pasando. Me salió una suavidad porque estaba furiosa. Era insólito, sentís ¿por qué rompimos un límite?”, siguió.

“No tengo por qué mentir lo que pasa que ella lo lava diciendo que éramos amigas. No, fue un cachetazo. Me venía pellizcando y después me pega. Si hoy esto sucediera en la televisión sería un escándalo y sería cancelable”, remarcó.

Y explicó como se sintió: “Fue una sensación espantosa por el dolor del cachetazo y pellizcos, no sabía cómo podía convivir con esa persona. No quiero ahondar porque eso fue un desastre”.

La periodista pidió cortar el tema al mostrarse visiblemente afectada con el recuerdo: “Después de LAM nunca más me junté con ella en ningún programa. Ella me decía 'me dejaste sin trabajo'. Fernanda es un problema, es lo que yo pienso. Le dije a Ángel (de Brito): 'ayudala, que no está bien.'”