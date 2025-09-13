América TV anuncia la vuelta de Polémica en el Bar con integrantes confirmados
El programa pionero de la TV argentina no irá por A24. En la nota, horario, integrantes y fecha confirmada para la vuelta.
13/09/2025 | 08:24Redacción Cadena 3
FOTO: Polémica en el Bar
Gerardo Sofovich, donde quiera que esté, debe estar muy contento. América TV anunció oficialmente su nueva grilla nocturna tras confirmar el regreso de Polémica en el bar, que vuelve a la pantalla chica con una renovada propuesta y grandes figuras. Aunque inicialmente se había especulado con su emisión por A24, finalmente el canal decidió incorporarlo a su programación habitual, apostando fuerte al prime time.
El clásico ciclo, que contará con la conducción de Mariano Iúdica y un panel integrado por Diego Moranzoni, Carlos Maslatón, Emmanuel Danann, Javier Calvo y Diego Recalde, se emitirá de lunes a viernes a las 22 horas, a partir del lunes 22 de septiembre.
La nueva grilla nocturna de América TV, según informó Ángel de Brito, quedará conformada de la siguiente manera:
- 19 hs: SQP, con Yanina Latorre
- 20 hs: LAM, con Ángel de Brito
- 22 hs: Polémica en el bar, con Mariano Iúdica y su equipo
- 23 hs: Trato Hecho, con Santi Maratea
- 00 hs: Pasó en América, con Tartu y Sabrina Rojas
Lectura rápida
¿Qué programa vuelve a la televisión?
Vuelve Polémica en el Bar a América TV.
¿Quiénes serán los conductores?
La conducción estará a cargo de Mariano Iúdica.
¿Cuándo se estrena?
El programa se emitirá a partir del lunes 22 de septiembre.
¿Cuál es el horario de emisión?
Se emitirá de lunes a viernes a las 22 horas.
¿Qué otros programas integran la grilla nocturna?
La grilla incluirá SQP, LAM, Trato Hecho y Pasó en América.
[Fuente: Noticias Argentinas]