En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Alexis Mac Allister y Ailén Cova podrían ser padres en las próximas horas

Según Gonzalo Sorbo, la pareja del campeón del mundo habría entrado en trabajo de parto.

22/09/2025 | 10:28Redacción Cadena 3

FOTO: Alexis Mac Allister y Ailén Cova podrían ser padres en las próximas horas

El esperado nacimiento de la hija de Ailén Cova y Alexis Mac Allister podría adelantarse para las siguientes horas. Según revelaron en Infama, la familia de la pareja se está preparando para recibir la llegada de la primera hija del campeón del mundo. 

Gonzalo Sorbo contó en Infama (América TV) que Andrea Correa y María Silvina Riela están en un vuelo con destino a Inglaterra: “Están viajando las abuelas. Y digo que están viajando las abuelas en este preciso momento porque aparentemente se adelanta el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister. Estaba programado para el 26 de septiembre”.

Y agregó: “Están viajando juntas. Se sacaron una foto en el aeropuerto abrazadas”.

Según especificó el panelista, la llegada de la bebé se adelantó porque Ailén Cova habría entrado en trabajo de parto: “Empezaron las contracciones”.

Por último, especificó sobre la llegada de las abuelas a Europa: "Están en viaje, se les canceló un vuelo y mañana, aparentemente, habría nacimiento”.

Lectura rápida

¿Quiénes son los futuros padres?
Alexis Mac Allister y Ailén Cova esperan su primer hijo.

¿Qué noticia se conoció recientemente?
La pareja podría ser padres en las próximas horas debido a que Ailén Cova habría entrado en trabajo de parto.

¿Quién reveló la noticia?
Gonzalo Sorbo anunció en Infama que el nacimiento se adelantó.

¿Cuál es la fecha original del nacimiento?
Según información previa, el nacimiento estaba programado para el 26 de septiembre.

¿Dónde se dirigen las abuelas?
Las abuelas de la bebé están viajando a Inglaterra para estar presentes en el nacimiento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho