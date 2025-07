Alex Caniggia redefinió a su familia tras el conflicto con Mariana Nannis

Alex Caniggia compartió imágenes en sus redes sociales sobre su núcleo familiar y finalmente excluyó a su madre, Mariana Nannis, tras varios cruces televisivos que hicieron cada vez más lejana la posibilidad de una reconciliación.

Mélody Luz y Caniggia retomaron su vínculo hace poco más de dos semanas. La bailarina también tuvo fuertes cruces con su suegra en el ámbito mediático previo a la reconciliación. Así que esta tarde, el influencer compartió dos fotografías contundentes.

En la primera postal se lo puede ver con una gran sonrisa junto a la artista a punto de dar a luz y los padres, en la habitación del sanatorio. Sobre la historia, escribió: “Dos años ya. La familia, lo más importante. Los amo”.

Como si fuera poco, para cerrar el núcleo familiar, un segundo posteo sentenció: “La familia, lo más importante, cuidenla. Nosotros tres y nadie más. Las amo, mujeres de mi vida. Mi mujer me enseñó lo que es el amor, mi hija me enseñó lo que es vivir por alguien más. Juntas me dieron alas”.

El escrito se encuentra junto a una tierna fotografía en la cama: la pequeña Venezia duerme, mientras su papá y su mamá dejan un sentido beso sobre su cabecita. Las publicaciones llegaron luego de que el joven acusara a su propia madre de haber “echado a su primera nieta de casa. No merece ser llamada abuela”.