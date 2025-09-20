Agencia de marketing se hizo responsable tras críticas por video sexista

Luego de que un video publicitario generara fuerte rechazo en redes sociales por su contenido considerado inapropiado y sexista, la agencia de marketing salió públicamente a hacerse responsable total de la idea, producción y publicación del material.

El video en cuestión fue publicado en las redes sociales de la estación de servicio Shell de la localidad de Crespo, Entre Ríos, operada por la firma Erich Wagner y Cía. S.R.L.. En medio de las críticas, Aixa Contenido Digital, la agencia responsable emitió un comunicado en el que aclaró su autoría e intenciones.

“Quiero dirigirme a ustedes con total transparencia. El contenido recientemente publicado fue ideado y producido por mí. Además, soy yo quien aparece en el video como protagonista y también la responsable de la comunicación como Community Manager.”

En su mensaje, también reconoció que el modo en que fue planteado el contenido pudo prestarse a una interpretación errónea. “Entiendo que la forma en que se transmitió el mensaje pudo dar lugar a una interpretación distinta de la intención original. Como mujer, comprendo la sensibilidad que ciertos mensajes pueden generar y asumo la responsabilidad de no haberlo expresado de la manera más clara.”

La representante de Aixa Contenido Digital aseguró que la intención fue comunicar de manera positiva y cercana, pero lamentó el efecto generado. “La idea siempre fue comunicar desde un lugar positivo y cercano, y lamento sinceramente si el mensaje causó incomodidad en algunas personas.”

También enfatizó que la empresa que administra la estación de servicio no tuvo ninguna responsabilidad en lo sucedido. “Es importante remarcar que Erich Wagner y Cia., dueños de la estación de servicio Shell de la localidad de Crespo, Entre Ríos, no tuvo ninguna responsabilidad en esta situación. Tanto la idea como la ejecución fueron exclusivamente de mi parte, desde Aixa Contenido Digital.”

Finalmente, la autora del video agradeció a quienes comprendieron la situación y afirmó que lo ocurrido es parte de un proceso de aprendizaje profesional. “Gracias a todos por la comprensión. Esto también es un aprendizaje para seguir comunicando cada vez mejor.”