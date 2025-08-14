FOTO: A qué hora se estrena "En el Barro", la nueva serie argentina de Netflix

Netflix preparó un nuevo capítulo en el universo de “El Marginal" con “En el barro”, su esperado spin-off femenino que llegó este jueves a la plataforma.

Con producción de Netflix, Underground Producciones y Telemundo Studios, la serie co-creada y producida por Sebastián Ortega cambió el escenario a una prisión para mujeres, explorando el sistema penitenciario femenino con una mirada cruda y realista.

“En el barro” prometió ser una de las producciones argentinas más esperadas del año. Con su estreno el 14 de agosto en Netflix, anticipó tensión, transformación y una mirada femenina imprescindible sobre el poder, la camaradería y la supervivencia tras los muros de La Quebrada.

A qué hora se estrena “En el Barro” en Netflix

La nueva serie argentina llegó este jueves 14 de agosto de 2025 a la plataforma. Se esperó que se encontrara disponible de forma global desde las 4 de la madrugada de la Argentina.

Sinopsis de “En el barro”

La trama comenzó con el traslado de Gladys Guerra, apodada “La Borges”, interpretada por Ana Garibaldi, quien fue conducida junto a otras internas sin experiencia previa en prisiones hacia la cárcel de La Quebrada. Durante el viaje, su vehículo fue atacado y cayó al río. Solo cinco mujeres sobrevivieron, cubiertas de barro, y llegaron a la orilla unidas por la adversidad.

Convertidas en "Las embarradas", estas mujeres enfrentaron un entorno hostil donde debieron aprender a sobrevivir dentro de jerarquías rígidas, “tribus” carcelarias, violencia institucional y luchas de poder. Juntas debieron reconstruir su identidad y forjar alianzas para reclamar respeto y derechos dentro del sistema penitenciario.

Reparto principal “En el barro”

Ana Garibaldi como Gladys Guerra “La Borges”

como Gladys Guerra “La Borges” Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez, y Ana Rujas

También participaron Camila Peralta, Érika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca y Tatu Glikman.

Entre las participaciones especiales estuvieron María Becerra en su debut actoral como Cleo, junto a Juan Gil Navarro, Justina Bustos, Juana Molina, Gerardo Romano, Cecilia Rossetto, y regresos de Juan Minujín y Maite Lanata.