Ocho de cada diez argentinos cambiaron hábitos de consumo

FOTO: Habrá cambios en el IVA en los supermercados desde el 1 de julio. (NA/Archivo)

Por Federico Albarenque

El último informe de la consultora Management & Fit revela que ocho de cada diez argentinos cambiaron sus hábitos de consumo. El análisis indica que, a pesar de la situación económica, hay una percepción de mejora en comparación con meses anteriores.

El título del informe da a pensar lógicamente que hay gente que "no la está pasando bien". Sin embargo, la mayoría de los encuestados afirma estar mejor que en mayo y julio.

El informe detalla que el principal rubro afectado son las compras de indumentaria y calzado, donde la mayoría de los encuestados admitió haber postergado compras.

Aunque la encuesta muestra que el 46,3% de los hogares asegura que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos del mes, hay un leve repunte en la percepción del consumo de carne, contrastando con resultados anteriores que indicaban una sensación de reducción.

El 29,6% de los encuestados enfrentan dificultades financieras, un 16,7% experimenta grandes dificultades, mientras que el 10% señala haber disminuido el consumo de primeras marcas. Sin embargo, hay una ligera mejora en la percepción de que se han postergado compras de no esenciales.

En cuanto a la situación económica actual, el 38,31% de los encuestados la describe como "sin cambios", el 34,56% considera que es "peor que antes" y el 27,13% afirma que es "mejor". Estas sensaciones son indicativas de un panorama mixto entre los ciudadanos.