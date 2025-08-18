En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Opinión

Ocho de cada diez argentinos cambiaron hábitos de consumo


18/08/2025 | 11:36Redacción Cadena 3

FOTO: Habrá cambios en el IVA en los supermercados desde el 1 de julio. (NA/Archivo)

  1.

    Audio. Ocho de cada diez argentinos cambiaron hábitos de consumo, revela estudio

    Siempre Juntos

    Episodios

Federico Albarenque Por Federico Albarenque

El último informe de la consultora Management & Fit revela que ocho de cada diez argentinos cambiaron sus hábitos de consumo. El análisis indica que, a pesar de la situación económica, hay una percepción de mejora en comparación con meses anteriores.

El título del informe da a pensar lógicamente que hay gente que "no la está pasando bien". Sin embargo, la mayoría de los encuestados afirma estar mejor que en mayo y julio.

El informe detalla que el principal rubro afectado son las compras de indumentaria y calzado, donde la mayoría de los encuestados admitió haber postergado compras. 

Aunque la encuesta muestra que el 46,3% de los hogares asegura que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos del mes, hay un leve repunte en la percepción del consumo de carne, contrastando con resultados anteriores que indicaban una sensación de reducción.

El 29,6% de los encuestados enfrentan dificultades financieras, un 16,7% experimenta grandes dificultades, mientras que el 10% señala haber disminuido el consumo de primeras marcas. Sin embargo, hay una ligera mejora en la percepción de que se han postergado compras de no esenciales.

En cuanto a la situación económica actual, el 38,31% de los encuestados la describe como "sin cambios", el 34,56% considera que es "peor que antes" y el 27,13% afirma que es "mejor". Estas sensaciones son indicativas de un panorama mixto entre los ciudadanos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho