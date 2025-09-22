El 52% de los jubilados en Córdoba recurre a la ayuda de sus hijos para vivir

Por Federico Albarenque

Un informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba reveló una situación alarmante: la mitad de las personas mayores en la provincia no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas hasta fin de mes. Este dato, aunque no sorprende debido al contexto económico, pone en evidencia la crítica situación que atraviesan los jubilados, especialmente aquellos que perciben la jubilación mínima nacional, que asciende a $320.000, más un bono de $70.000, totalizando aproximadamente $390.000.

El relevamiento destaca que el 91% de los adultos mayores encuestados, es decir, 9 de cada 10, se vio obligado a recortar consumos esenciales en el último año, incluyendo alimentos. Más preocupante aún, el 35% admite haber reducido específicamente el consumo de comida, un ajuste que refleja la gravedad de la situación. "Jubilados nos cuentan que hacen una sola comida al día o que consumen carne solo dos veces por semana", señaló Franco Jular, representante de la Defensoría, validando con datos estadísticos una realidad que se percibe a diario en la Mesa de Atención al Ciudadano.

La pregunta que resuena es cómo hacen los jubilados para subsistir con ingresos tan limitados. Según el informe, el 52% de aquellos que no llegan a fin de mes reciben ayuda económica de sus hijos, mientras que el 28% depende de otros familiares, como hermanos o sobrinos. Sin embargo, esta asistencia no siempre es suficiente, ya que los bolsillos de las familias también están afectados por la crisis económica. “Los hijos que ayudan a sus padres también enfrentan dificultades económicas, lo que limita su capacidad de apoyo”, explicó Jular.

El panorama se complica aún más para los jubilados que deben pagar alquiler. El informe indica que el 80% de quienes alquilan no logran cubrir la canasta básica total. Con alquileres que, incluso en los casos más económicos, rondan los $400.000, una jubilación mínima de $390.000 resulta insuficiente. "Si alguien depende únicamente de la jubilación mínima, es prácticamente imposible hacer frente a un alquiler y cubrir otras necesidades básicas", subrayó el informe.

Esta situación no es nueva. Hace años que las jubilaciones en Argentina, especialmente las mínimas, no alcanzan para garantizar una vida digna. El informe también pone de manifiesto la necesidad de una revisión profunda del sistema previsional.

Actualmente, el sistema enfrenta un desequilibrio estructural: mientras se necesitan cuatro trabajadores activos por cada jubilado para sostenerlo, en Argentina la proporción es de apenas 1,2 activos por pasivo. A esto se suma el aumento de la expectativa de vida, la disminución de la natalidad y el elevado nivel de trabajo informal, lo que agrava la sostenibilidad del sistema.

Otro aspecto crítico señalado es la existencia de cerca de 200 regímenes jubilatorios especiales que permiten a algunas personas jubilarse a edades tan tempranas como los 47 o 50 años. "Hoy, una persona de 60 años está en plena capacidad de trabajar, quizás no en la misma tarea que realizaba antes, pero sí en otras", indicó Jular. Este desfase entre la edad jubilatoria y la expectativa de vida actual, que supera los 70 años, pone en cuestión la lógica de estos regímenes, diseñados en un contexto donde la esperanza de vida era mucho menor.

Cada porcentaje del informe representa una historia de esfuerzo y sacrificio. Muchos jubilados no solo recortan alimentos, sino también medicamentos esenciales, tomando menos de lo recetado para estirar sus recursos. "Si no tuviera el apoyo de mi hijo o hija, no podría vivir", es una frase recurrente entre los encuestados. ¿Qué pasará con los jubilados de las próximas décadas, cuando quienes hoy ayudan a sus padres sean ellos los que necesiten asistencia?

Por otro lado, no todos los jubilados enfrentan las mismas dificultades. El informe aclara que no todos los jubilados están en la misma situación: aquellos con jubilaciones más altas, como las del Poder Judicial, bancarios o municipales de Córdoba, logran cubrir sus necesidades. Sin embargo, la mitad de los beneficiarios del sistema previsional incluye a personas que nunca trabajaron formalmente o cuyos aportes no fueron registrados, lo que complica aún más el panorama.

La Argentina enfrenta un problema estructural que combina bajas jubilaciones, un sistema previsional desfinanciado y una economía que no logra estabilizarse. "El país nunca ahorró para sostener el sistema jubilatorio. Empezó jubilando gente sin un fondo que lo respalde", señaló Jular. A esto se suman décadas de políticas que, lejos de solucionar el problema, lo agravaron.

Mientras tanto, muchos jubilados deben seguir trabajando para subsistir, y los comedores comunitarios se convierten en un recurso cada vez más frecuente. ¿Cómo garantizar una vejez digna? Sin una reforma integral que aborde desde la edad jubilatoria hasta los regímenes especiales y la financiación del sistema, la situación de los jubilados en Córdoba y en el país seguirá siendo una deuda pendiente.