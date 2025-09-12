En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Efemérides

Los hitos más significativos del 12 de septiembre en la historia

Un día como hoy se rememoran acontecimientos cruciales, como el nacimiento de Jesse Owens en 1913, y la muerte de Stephen Biko en 1977, que marcaron un antes y un después.

12/09/2025 | 07:02Redacción Cadena 3

FOTO: Efemérides: los hechos históricos e insólitos que ocurrieron un 12 de septiembre

Efemérides del 12 de septiembre

Recordar los hitos históricos permite mantener viva la memoria de aquellos que impactaron el curso de la historia. A continuación, se presentan los eventos más destacados que ocurrieron un 12 de septiembre.

1921

En Lvov, Ucrania, nació el mundialmente reconocido escritor polaco de ciencia ficción, Stanislav Lem. Esta fecha recuerda el legado de Lem, cuyos escritos continúan influyendo en la literatura contemporánea.

1913

Este año también marca el nacimiento de Jesse Owens en Oakville, Estados Unidos. El atleta afroamericano ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, desafiando las ideologías racistas de la época y convirtiéndose en una figura emblemática de la resistencia contra la opresión.

1494

Un hecho relevante de este día se remonta a 1494, cuando nació en Cognac, Francia, Francisco I, quien gobernó desde 1515 hasta 1547. Su reinado se caracterizó por la rivalidad con Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, y su notable apoyo a las artes y reformas gubernamentales.

1977

El 12 de septiembre de 1977, Stephen Biko, líder del movimiento de la "Conciencia Negra" en Sudáfrica, falleció tras ser brutalmente golpeado por la policía. Su muerte provocó indignación internacional y resultó en un embargo de armas contra el régimen apartheid, que se mantuvo hasta su abolición en 1991.

1764

Jean-Philippe Rameau, compositor francés del barroco tardío, murió en París. Sus contribuciones a la música de clavecín y sus célebres óperas, incluida "Pygmalion," dejaron una profunda huella en la música clásica.

Este resumen no solo analiza efemérides importantes, sino que resalta la influencia de cada evento en la creación de un mundo más diverso y justo. Reconocer estas memorias se convierte en un imperativo para las futuras generaciones, que deben aprender del pasado para construir un futuro más inclusivo.

Lo más visto

Efemérides

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho