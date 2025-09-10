Eventos históricos que sucedieron un 10 de septiembre a través del tiempo

FOTO: Efemérides: los hechos históricos e insólitos que ocurrieron un 10 de septiembre

Efemérides del 10 de septiembre

Cada día del calendario está marcado por acontecimientos significativos que han dejado una huella en la historia. Por esta razón, es relevante conocer las efemérides que sucedieron un 10 de septiembre tanto en nuestro país como en el mundo.

1810: Nacimiento de Camillo Benso

En Turín (Italia) nace Camillo Benso, conde de Cavour, un liberal que luchará a lo largo de su vida por la unidad de Italia. Fallecerá en 1861 sin alcanzar su sueño, ya que la ansiada unificación de la península itálica no se concretará hasta septiembre de 1870. (Hace 215 años)

1659: Nacimiento de Henry Purcell

En la ciudad de Westminster (Inglaterra) nace el compositor barroco Henry Purcell, creador de más de 850 obras notables, siendo "Dido y Eneas" la primera ópera genuinamente inglesa. (Hace 366 años)

920: Nacimiento de Luis IV

En Laon (Francia), nace Luis IV, quien sería rey de Francia Occidental desde 936 hasta su muerte en 954. Perteneciente a la Dinastía Carolingia, contrajo matrimonio con Gerberga de Sajonia, hermana del emperador alemán Otón I el Grande, y tuvo ocho hijos. (Hace 1105 años)

1797: Fallecimiento de Mary Wollstonecraft

En Londres (Reino Unido) muere Mary Wollstonecraft, escritora y filósofa inglesa y precursora del feminismo, conocida por su obra "Vindicacion de los derechos de la mujer", que influyó en generaciones posteriores de defensoras de la igualdad. (Hace 228 años)

1898: Asesinato de Isabel de Wittelsbach

Isabel de Wittelsbach, más conocida como Sissi, emperatriz de Austria y reina de Hungría, muere apuñalada a los 61 años de edad en Ginebra (Suiza). Su asesinato fue realizado por el anarquista italiano Luigi Lucheni, que originalmente planeaba atentar contra el pretendiente al trono francés Henri de Orleans. (Hace 127 años)

1979: Fallecimiento de Agostinho Neto

En Moscú (antigua Unión Soviética, actual Rusia), muere Agostinho Neto, político angoleño y primer Presidente de Angola tras su independencia de Portugal. Neto desempeñó un papel clave en la historia de su país y fue secretario general del Movimiento Popular de Liberación de Angola. (Hace 46 años)

1999: Fallecimiento de Alfredo Kraus

En Madrid (España) fallece Alfredo Kraus, tenor y profesor de canto español, considerado uno de los mejores tenores líricos ligeros de la segunda mitad del siglo XX. (Hace 26 años)

1419: Asesinato de Juan sin Miedo

Juan sin Miedo, duque de Borgoña, es asesinado por los armagnacs durante conversaciones de paz en el puente del río Yonne (cerca de París, Francia). Su muerte reavivó el conflicto entre borgoñones y armagnacs. (Hace 606 años)

La efeméride más relevante de este miércoles es el nacimiento de Camillo Benso, conde de Cavour, en 1810. Su lucha por la unidad de Italia sentó bases fundamentales para la historia de la nación, aunque no logró ver cumplido su sueño antes de su muerte en 1861.

Para concluir, se invita a los lectores a descubrir las efemérides de todos los días y así conocer los eventos más significativos que han marcado la historia.