Efemérides destacadas del 14 de septiembre: eventos que marcaron la historia

FOTO: Efemérides del 14 de septiembre: estos son los hechos que marcaron la historia

Efemérides del 14 de septiembre

Este día ha sido testigo de sucesos que han dejado una huella perdurable en la historia. Desde eventos políticos cruciales hasta desastres naturales, el 14 de septiembre ha marcado el calendario de diversas maneras.

Nacimientos destacados

1920: En Uruguay nace el renombrado poeta y escritor Mario Benedetti, miembro de la Generación del 45, autor de más de 80 obras que tocaron temas universales. (Hace 105 años)

1849: Nace en Riazan, Rusia, el fisiólogo Ivan Petrovich Pavlov, famoso por su teoría del "reflejo condicionado", que le valió el premio Nobel de Medicina en 1904. (Hace 176 años)

1769: Nace en Berlín, Alemania, Alexander von Humboldt, considerado el padre de la física marítima y la vulcanología. (Hace 256 años)

1580: Nace en Madrid, España, Francisco de Quevedo y Villegas, destacado escritor del Siglo de Oro, famoso por su poesía satírica y obras narrativas. (Hace 445 años)

Fallecimientos significativos

1982: Fallece en Mónaco la actriz estadounidense Grace Kelly, quien se convirtió en princesa de Mónaco tras un trágico accidente automovilístico. (Hace 43 años)

1901: Tras un atentado, muere el presidente estadounidense William McKinley, siendo sucedido por Theodore Roosevelt. (Hace 124 años)

1852: En Kent, Inglaterra, fallece Arthur Wellesley, primer duque de Wellington, conocido por su victoria sobre Napoleón en Waterloo. (Hace 173 años)

1851: Muere en Cooperstown, EE.UU., el escritor James Fenimore Cooper, famoso por su obra "El último mohicano" y su defensa de las costumbres indígenas. (Hace 174 años)

1321: El poeta italiano Dante Alighieri fallece en Rávena, dejando una marca indeleble con su obra "La Divina Comedia", considerada una de las más grandes de la literatura universal. (Hace 704 años)

Relevancia del 14 de septiembre

El día 14 de septiembre se destaca principalmente por el nacimiento de Mario Benedetti en 1920, cuyos escritos han impactado profundamente en la literatura latinoamericana y mundial. Benedetti emerge como una figura clave de la Generación del 45, abordando temáticas universales que resuenan hasta el presente.

Se invita a los lectores a explorar más efemérides cada día y descubrir los eventos que han moldeado la historia, recordando que cada fecha cuenta con relatos significativos que merecen ser recordados y aprendidos.