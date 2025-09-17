17 de septiembre: efeméride sobre la vida de Reinhold Messner y más eventos

Recordar los momentos más significativos de la historia contribuye a su preservación a lo largo del tiempo. Para mantener vivos en la memoria los acontecimientos relevantes de nuestro país y del mundo, se revisan las efemérides del 17 de septiembre.

Efemérides del 17 de septiembre

1944: En Bresanona, Tirol italiano, nacía Reinhold Messner, quien se convertiría en un renombrado alpinista. Su ambición por superar los límites de la resistencia humana lo llevó a ser el primer ser humano en escalar las 14 montañas que superan los 8000 metros sin oxígeno. En 1978, al alcanzar la cima del Nanga Parbat, Messner logró un hito al ascender la mayor pared vertical del planeta. Además, en 1980, realizó la primera ascensión al Everest sin oxígeno en compañía del austríaco Peter Habeler, y luego lo repetiría en solitario.

1857: En Izhevskoye, Rusia, nacía Konstantín Tsiolkovski, el físico soviético que es considerado el padre de la cosmonaútica por sus importantes aportes en los estudios sobre los viajes espaciales.

1743: Nacía Jean Antoine Nicolas de Caritat, conocido como el marqués de Condorcet, un destacado filósofo, matemático, economista y politólogo francés, que tuvo un papel crucial durante la Revolución Francesa.

1271: Wenceslao II nacía en este día, siendo hijo de Otakar II. Ascendería al trono de Bohemia a la edad de siete años, y durante su reinado, expandiría la influencia de Bohemia hasta Polonia y Hungría. En 1300, sería nombrado rey de Polonia.

1679: En Madrid, España, fallecía Juan José de Austria, príncipe y primer ministro del rey Carlos II, a pesar de las expectativas que había generado su nombramiento.

1665: En la misma ciudad, moría Felipe IV, quien reinó en España desde 1621. Su largo mandato de 44 años y 170 días fue el más extenso de la dinastía de los Habsburgo.

La efeméride más destacada

El hito más relevante del día es el nacimiento de Reinhold Messner en 1944, quien consiguió ser el primer alpinista en escalar las cumbres más altas del mundo sin utilizar oxígeno. Sus amplias conquistas en montañas como el Nanga Parbat y el Everest redefinieron los límites de la resistencia humana, dejando un legado en la historia del alpinismo que continúa admirándose en la actualidad.

Para concluir, se invita a los lectores a explorar más efemérides y descubrir así los eventos históricos que han moldeado nuestras vidas.