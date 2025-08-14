FOTO: Los peligros de la infancia en la era digital

Liliana González, experta en educación infantil, expresó su preocupación por la situación de la infancia en la actualidad durante su intervención en Cadena 3. En su sección, abordó temas como la hiperconexión y los efectos adversos de la vida virtual en los niños.

“No me gustan muchas infancias de hoy”, afirmó González, quien mostró su desacuerdo con una infancia marcada por el hambre, el abuso y la violencia. “Hay una infancia que de verdad no me gusta”, destacó.

La especialista también criticó que muchos niños dediquen su tiempo a las pantallas en lugar de participar en actividades deportivas. “No me gusta la infancia cuya vida pasa en las pantallas, que dejó el deporte”, expresó.

González se manifestó en contra de la proliferación de etiquetas en la infancia, señalando que “hay un abuso de etiquetas en la infancia”. Resaltó la necesidad de que los adultos acompañen el crecimiento de los niños, enfatizando que “la necesidad básica de un niño es que haya adultos que lo acompañen”.

En un contexto donde la violencia y el desinterés en las aulas son evidentes, compartió su experiencia en las escuelas: “Los docentes no podemos más con los chicos que ingresan”. Sin embargo, reflexionó sobre la posibilidad de cambio, mencionando que “cada tanto se me cruzan chicos sanos, chicos hermosos”.

La reflexión de González se constituyó como un llamado a cuidar y proteger a la infancia, especialmente con la proximidad del Día del Niño.

Además, invitó a los padres a un evento programado para el 21 de agosto en el Teatro de Río Tercero, donde profundizará en estos temas. “El mejor regalo para el niño es el tiempo de los papás”, concluyó.

Entrevista de Viva la Radio