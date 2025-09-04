Lili González: "La ley en Australia es un grito de auxilio por chicos dañados"

En una nueva edición de su columna Educar entre todos, la reconocida psicopedagoga Liliana González analizó en Cadena 3 Argentina el impacto de una noticia que sacudió el debate educativo y social en el mundo: Australia aprobó una de las leyes más estrictas contra el acceso de menores a las redes sociales, prohibiendo por un año el ingreso a plataformas como YouTube, Instagram, TikTok y Facebook para adolescentes menores de 16 años.

“La ley australiana es un grito de auxilio. Llegamos a esto por no haber educado digitalmente a tiempo. Ojalá no fuera necesaria la prohibición, pero lo es. Porque los chicos están dañados, y más de lo que creemos”, señaló González en un tono directo, claro y cargado de preocupación.

Según datos difundidos por las autoridades australianas, 4 de cada 10 chicos presentan ya algún tipo de daño psicológico asociado al uso intensivo de redes: desde ansiedad y baja autoestima, hasta trastornos del sueño, adicciones digitales, grooming y sextorsión.

“La vida en las redes y la no vida afuera”

González, que lleva años advirtiendo sobre los efectos nocivos de las pantallas en la infancia y la adolescencia, volvió a subrayar la pérdida del equilibrio: “El problema no es que haya vida en las redes. El problema es que no haya vida fuera de ellas. Si los chicos tienen vínculos solo virtuales, si no tienen amigos de piel y hueso, si no hacen deportes, no leen, no juegan... tenemos un problema social y cultural enorme”.

En este sentido, se mostró preocupada por el avance del modelo de “chupete electrónico” que adoptaron muchos adultos, incluso de buena fe: “Los padres, por cansancio o por necesidad, entregaron a sus hijos a la pantalla sin ofrecerles otros mundos posibles. La niñera pasó a ser la tablet o el celular. Y ahora pagamos las consecuencias”.

Entre la prohibición y la propuesta

Si bien consideró válida la decisión del gobierno australiano —que multará con millones de dólares a las plataformas que no cumplan la restricción—, González fue clara: la ley es un remedio tardío. “Es lamentable tener que llegar a una ley por no haber educado. Pero al mismo tiempo es un gesto del Estado que dice: estoy presente, porque el resto no lo estuvo”, apuntó.

Y agregó: “Me encantaría que fueran los padres, los docentes, los clubes de barrio los que ofrezcan otras vidas posibles a los chicos. Pero como eso no ocurrió de forma masiva, apareció la ley. Y ahora muchos países van a copiar este modelo, porque el daño es global”.

“Un domingo sin pantallas puede cambiar mucho”

Durante la entrevista, González compartió una estrategia concreta que propone a las familias que consultan por hijos con adicción a las pantallas: el retiro digital. “Empiecen con un domingo sin celulares. Todos, incluso los adultos. Guarden los dispositivos en una canasta y salgan a vivir un día distinto. Juntos. Sin notificaciones. Capaz descubren cómo hacer un zapito en el río, ver una mariposa o reírse sin filtros”.

La psicopedagoga insistió en que los chicos necesitan vivencias reales para crecer: “La música, el deporte, el arte, la plaza, el club... todo eso construye una identidad más firme que cualquier ‘like’ en Instagram.”

El rol del Estado: “Reflotar los clubes de barrio”

Al ser consultada sobre qué haría si tuviera un rol de gobierno, González fue contundente: “Mi primera medida sería reflotar los clubes de barrio. Están vacíos. Faltan profesores, propuestas, contención. Un chico que termina la tarea, toma la merienda y se va al club a jugar dos, tres, cuatro horas, es un chico menos frente a la pantalla y más cerca de la vida real”.

Y cerró con una idea que resume su pensamiento: “Esto no lo resuelve una ley sola. Ni una escuela sola. Ni una familia sola. Esto es un trabajo entre todos”.

Entrevista de "Viva la Radio"