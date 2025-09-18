Día del maestro y del alumno: festejos cercanos, pero que no se ven en las aulas

FOTO: Una docente en el aula junto a sus alumnos.

Septiembre nos trae, en el almanaque, dos fechas cercanas pero cargadas de significado: el Día del Docente (11) y el Día del Alumno (21). Diez días de diferencia que, sin embargo, no siempre reflejan la cercanía que debería existir en las aulas, según asegura Liliana González, experta en educación infantil.

La escuela es obligatoria, pero aprender no lo es. Y ahí radica el primer desencuentro: hay alumnos que llegan con ganas, que ven en sus docentes una fuente de saber, que encuentran en la escuela un espacio con sentido. Pero también están los “inscriptos”, esos chicos que van porque toca, que bostezan, que fabrican excusas para escapar del aula.

Esto duele, porque la escuela, con todas sus fallas, sigue siendo el último bastión de socialización sana, de encuentro con la cultura y de preparación para el mundo del trabajo.

El problema no está solo en el aula. Muchas veces, los desencuentros entre docentes y alumnos nacen fuera, en la relación familia-escuela. Cuando las familias ven la escuela como un depósito, un comedor o un lugar para “dejar” a los chicos, se pierde el sentido.

La escuela no puede gestar alumnos si no hay una valoración previa del aprendizaje, un respeto por los docentes, una crítica constructiva y madura.

El WhatsApp de mamis y papis debería ser un espacio de diálogo sano, no de quejas estériles. Porque, al final, la escuela es un encuentro: entre chicos que quieren (o podrían querer) aprender y docentes que, pese a estar mal pagos y desprestigiados, enfrentan aulas cada vez más complejas.

A los alumnos les diría: no se pierdan la oportunidad de aprender. Aunque crean que todo está en internet o en la inteligencia artificial, hay cosas que solo la escuela enseña: pensar juntos, trabajar con otros, descubrirse a través de la mirada de un docente.

Y a los docentes: resistan. Ustedes pueden iluminar vidas, abrir puertas al conocimiento, descubrir talentos o incluso detectar problemáticas que las familias no ven. Una buena relación docente-alumno puede dejar huellas imborrables, de esas que duran toda la vida.

Ahora, un desafío interesante: ¿cómo detectar temprano los intereses reales de cada alumno para guiarlos hacia una especialización? La escuela tiene un rol clave aquí. No se trata de encasillar, sino de observar y escuchar. Hay chicos que vibran con las matemáticas, otros con la literatura, algunos con el arte o la tecnología.

Pero también hay quienes no lo saben aún, y la escuela puede ser ese espacio donde descubran su chispa. Orientar no significa forzar, sino ofrecer herramientas: talleres, proyectos interdisciplinarios, espacios de diálogo donde los chicos exploren sus inclinaciones.

Y sí, muchos cambiarán de rumbo, porque la vida es así, pero la escuela puede plantar la semilla para que sepan qué los apasiona. La clave está en personalizar la mirada, en aulas donde los docentes puedan conocer a sus alumnos más allá de la currícula.

No es fácil, pero hay modos: dinámicas grupales, evaluaciones que midan intereses y no solo conocimientos, charlas con familias para entender contextos.

La escuela debe ser un faro que ilumine caminos, no un molde que estandarice. Si logramos eso, el encuentro entre docentes y alumnos no solo será posible, sino transformador.