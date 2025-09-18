"Los guardianes del monte", del colegio Nº 27, de El Bananal

El demo transmite un mensaje poderoso sobre el respeto y el cuidado de la naturaleza y sus recursos, a través de la cosmovisión guaraní. “Los guardianes del monte” es una filosofía de vida que promueve la sustentabilidad desde una perspectiva aborigen.

El Bananal tiene 1.400 habitantes y está ubicado en plenas yungas jujeñas. Se encuentra a orillas del río Piedras que marca el límite con la provincia de Salta, a 10 kilómetros de Yuto, localidad de la cual depende administrativamente.

La principal actividad económica del lugar es la agricultura, con la producción de bananas, mandarinas, paltas y naranjas. Cuenta con agua potable y energía eléctrica.