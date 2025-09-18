"Los guardianes del monte", del colegio Nº 27, de El Bananal
El programa del establecimiento del pueblo jujeño ganó en la categoría “Ambiente”. Cuenta la riqueza de las costumbres agrícolas de los ancestros guaraníes en la zona.
18/09/2025 | 13:00Redacción Cadena 3
El demo transmite un mensaje poderoso sobre el respeto y el cuidado de la naturaleza y sus recursos, a través de la cosmovisión guaraní. “Los guardianes del monte” es una filosofía de vida que promueve la sustentabilidad desde una perspectiva aborigen.
El Bananal tiene 1.400 habitantes y está ubicado en plenas yungas jujeñas. Se encuentra a orillas del río Piedras que marca el límite con la provincia de Salta, a 10 kilómetros de Yuto, localidad de la cual depende administrativamente.
La principal actividad económica del lugar es la agricultura, con la producción de bananas, mandarinas, paltas y naranjas. Cuenta con agua potable y energía eléctrica.