Verstappen superó a los McLaren y consigue la victoria en el GP #400 de Red Bull

Max Verstappen de Red Bull Racing ha conseguido una impresionante segunda victoria de la temporada en el Gran Premio de Emilia-Romaña de Fórmula 1. El neerlandés se apoderó de la primera posición con una excepcional maniobra de largada, para mantener su posición por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, en una tarde llena de acción que incluyó fases de Auto de Seguridad Virtual y Auto de Seguridad.

/Inicio Código Embebido/

Superb from Verstappen ??



The four-time world champ takes victory in @redbullracing's 400th grand prix ??#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/H59o9eMhd3