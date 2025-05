Seguido por Drive to Survive, Franco explicó cómo toma ser reemplazo de Doohan

Lo habíamos anticipado, fue un día intenso para Franco Colapinto, el de su regreso a la Fórmula 1 en Imola. El equipo de rodaje de 'Drive to Survive' de Netflix siguió cada paso del argentino en el 'paddock', este jueves, cuando apareció en el circuito por primera vez desde que se anunció que competiría con un Alpine en lugar de Jack Doohan durante al menos las próximas cinco carreras.

Las cámaras de la serie americana que ha difundido la F1 entre los más jóvenes, encuentra un objetivo muy especial en el sorpresivo ascenso de Colapinto en lugar del australiano, hijo de la vieja estrella australiana del motociclismo mundial.

Cadena 3 en la F1 EXCLUSIVO. Las frases destacadas de la entrevista a solas con Colapinto El piloto argentino no se guardó nada: confesó su frustración del año pasado, se mostró feliz de volver a la Fórmula 1 y contó la conexión que tiene con Italia y el circuito de Imola.

A las entrevistas exclusivas, como la que concedió al enviado especial de Cadena 3 Argentina, Fran Reale, le siguió más tarde la conferencia de prensa oficial que compartió con el puntero del campeonato Oscar Piastri de McLaren y Lance Stroll de Aston Martin.

Una serie de entrevistas en las que Colapinto, dejó frases interesantes para comprender cómo procesa la circunstancia de tomar el puesto de su compañero por orden del equipo Alpine F1 Team:

"Intentaba aprovechar al máximo cada momento en el simulador, cada momento en esos pocos días de pruebas que he hecho, y simplemente intenté hacerlo lo mejor posible", dijo en su primera entrevista individual desde que se conoció la noticia, bajo el sol en la azotea del área de hospitality de la escuadra.

"Subirse a un F1 de esta manera nunca es la mejor manera, pero tampoco existe un aviso, un aviso anticipado de cuándo llegará tu momento. Creo que cuando se presenta una oportunidad, hay que aprovecharla, cueste lo que cueste.

"Es un deporte difícil, creo que a veces es muy duro, pero es la segunda vez que vengo a mitad de año y quizás no sea la mejor situación porque nuestros pilotos tienen muchísimas carreras de ventaja en cuanto a conocimiento de neumáticos, del coche, evolución y todo eso".

"Pero creo que tengo suficiente experiencia para intentar sacarle el máximo partido al coche en un par de carreras y sí, voy a trabajar para conseguirlo."

Respecto de cómo se sentía al tener que desplazar a Jack Doohan:

"Éramos muy cercanos en el pasado cuando él estaba en Fórmula 2 y Fórmula 3", dijo Colapinto. "Nos ayudó mucho y siempre recuerdo que es una gran persona. Le deseo todo lo mejor. Es un deporte muy duro y es muy complicado llegar a estas situaciones, a un asiento".

"No es lo que me gustaría. Pero uno nunca elige el momento para subirse a un monoplaza de Fórmula 1. Y, por desgracia, este era el momento. Le agradezco mucho. Creo que es una persona muy agradable y le deseo lo mejor para su futuro".

Una situación que Franco vive por segunda vez, tras reemplazar el año pasado a Logan Sargeant en Williams y que puede manejar con madurez:

"Estoy seguro de que va a ayudar. No siento ni de lejos la misma presión, con la tensión de no saber cómo sería, que el año pasado. Estoy mucho más consciente y me siento mucho más cómodo en el entorno. Siempre es un placer subirme a un monoplaza de F1 y, como dije antes, era mi sueño desde pequeño volver aquí. Es solo parte de mucho trabajo que se ha hecho entre bastidores, y por supuesto, el equipo ha tenido la confianza de ponerme al volante. Es un placer para mí y estoy muy agradecido por esta oportunidad".

