Piastri también domina la clasificación para el Sprint en Bélgica, Colpainto 19°

Oscar Piastri consiguió la pole position para el Sprint del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 este fin de semana, superando a Max Verstappen por casi medio segundo, mientras que su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, solo pudo salvar el tercer lugar. Mientras, que el argentino Franco Colapinto no logró superar la primera fase clasificatoria y quedó en P19.

Como los equipos solo pudieron usar un juego de neumáticos blandos Pirelli en la parte final de la clasificación, los 10 pilotos esperaron hasta los momentos finales para salir a disputar una tanda de una vuelta en el circuito de Spa-Francorchamps, con Verstappen y los dos pilotos de McLaren como favoritos para el primer puesto.

Norris fue el primero en marcar un tiempo de vuelta, el británico marcó 1m 41.128s que fue encabezado por Verstappen, mientras que el holandés marcó 1m 40.987s, pero ambos fueron incapaces de vencer a Piastri, el australiano marcó 1m 40.510s para terminar primero.

Piastri dominó el viernes con su MCL39 y largará desde la pole en el Sprint

El mejor del resto fue Charles Leclerc de Ferrari, a casi ocho décimas del impresionante Haas de Esteban Ocon, mientras que su compañero de equipo Oliver Bearman se hizo con el séptimo lugar y el Williams de Carlos Sainz dividió a los dos.

Pierre Gasly de Alpine terminó octavo después de un impresionante tiempo en SQ2 para llegar a la etapa final de la Clasificación, mientras que Racing Bulls de Isack Hadjar y el Kick Sauber de Gabriel Bortoleto completaron el top 10 antes del Sprint del sábado.

Laurent Mekies debuta como 'team principal' en Red Bull y Verstappen está en la lucha

Mientras que Norris encabezó la SQ2 con un tiempo de 1m 41.412s, Piastri apenas logró llegar a la parte final de la Clasificación, luego de que el piloto de McLaren fuera despojado de su primer esfuerzo luego de ser considerado por haber excedido los límites de la pista en la parte superior de Eau Rouge.

Su mejor marca, 1m 42.169s, la siguiente vuelta lo dejó a solo 0.041s del Racing Bulls de Liam Lawson en el 11º puesto cuando llegó la bandera a cuadros, ya que el segundo Red Bull de Yuki Tsunoda tampoco logró pasar el corte y se le unió el Mercedes de George Russell, mientras que los dos Aston Martins de Fernando Alonso y Lance Stroll terminaron 14º y 15º.

Un trompo dejó afuera a Hamilton y su Ferrari en la SQ1

Lewis Hamilton fue la salida sorpresa de la SQ1, con el piloto de Ferrari en la zona de descenso antes de las últimas vueltas y sufriendo un trompo a alta velocidad en la última chicana que lo dejó 18º en el orden final.

También quedó a solo 0,041 segundos de Alex Albon de Williams, seguido de Nico Hulkenberg de Kick Sauber, Hamilton y Franco Colapinto de Alpine.

Otro mal viernes para Colapinto, eliminado en SQ1 con un A525 difícil de conducir

Kimi Antonelli completó el orden después de que el joven italiano sufriera un trompo a alta velocidad en la grava en Stavelot en su primera vuelta rápida, el daño y el requisito de continuar usando sus neumáticos Pirelli medios con puntos planos significaron que el piloto de Mercedes terminó a varios segundos de alcanzar la siguiente etapa de Clasificación.

La palabra clave

"Fue una buena vuelta", dijo Piastri. Un pequeño susto en la SQ2 con la eliminación de vueltas, pero el coche ha estado genial todo el día y siento que he podido dar muchas vueltas buenas. Gracias al equipo, el coche ha estado genial y este es un circuito que me encanta. Es mi favorito del año y, no sé, ¡quizás eso me dio un par de décimas extra! Siempre es divertido aquí; cuando el coche se maneja tan bien como hoy, es un placer.

¿Qué sigue?

Con la grilla decidida, los pilotos se alinearán para el Sprint de 15 vueltas a las 07.00 hora argentina del sábado.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com