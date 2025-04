Norris y Piastri con McLaren ponen las cosas en su lugar en la noche de Jeddah

El británico Lando Norris y su compañero australiano Oscar Piastri encabezaron la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1 sobre los favoritos McLaren, postergando al campeón Max Verstappen de Red Bull, a Charles Leclerc con Ferrari y Carlos Sainz Jr. con Williams.

La tanda nocturna -20 hs., locales- del viernes en el Circuito Jeddah Corniche -6.174 mts.- se desarrolló con las condiciones similares a las que los pilotos y máquinas enfrentaran en la clasificación de mañana.

Tsunoda -Red Bull-, Russel -Mercedes-, Gasly 8° -Alpine-, Hulkenberg -Sauber y Albon -Williams-, completaron el Top 10.

El otro compañero del argentino Franco Colapinto en Alpine, Jack Doohan finalizó 17° a 1.645s.

Norris 1.29.272s tomó la cabeza de la práctica desde el principio. A los 10' minutos, le seguían Leclerc +0.205, Verstappen +0.328 y Sainz Jr. +0.764, que ya en FP1 había avisado al equipo que el FW47 se sentía muy bien en las curvas rápidas. Doohan, Albon, Tsunoda, Piastri, Gasly y Hulkenberg, completaban el cuadro de los mejores diez.

Piastri, mejoró enseguida su vuelta para quedar a solo 1 milésima de su compañero.

Camino a los 20', con todos -menos Lawson- sobre gomas amarillas, fue la Ferrari de Leclerc 1.29.002s la que marcaba el ritmo, dejando detrás a Piastri +0.138, Norris +0.270, Tsunoda +0.415 y el neozelandés de RB +0.520.

Como en el ensayo previo, la mitad de la tanda fue el momento de las gomas rojas. Verstappen puso la primera referencia 1.28.547s, seguido por Sainz Jr., Russell y Leclerc. Pero 5' minutos después, los McLaren salieron con blandas nuevas y Norris 1.28.340, bajó a su compañero Piastri +0.090 y detrás quedaron Verstappen +0.207, Sainz Jr. +0.602, Tsunoda +0.623, Russell +0.633, Leclerc +0.662, Gasly +0.766, Hulkenberg +0.853 y Albon +0.880.

Sería el orden que seguiría hasta el final. Porque los equipos tenían mucho trabajo 'de carrera' para hacer en la noche del 'Corniche'. Con sus últimos 25' minutos para trabajar con los coches con combustible en el mismo escenario nocturno en el que correrán el domingo.

Del 11 al 20, se ordenaron Antonelli -tocó la pared con la rueda TD en la salida a la recta-, Hadjar, Hamilton -no se encuentra todavía con el ritmo en su Ferrari-, Lawson, Alonso, Bearman, Doohan, Stroll y Ocón. El brasileño Bortoleto tuvo que cambiar su 'monocoque' y no pudo probar. Fue sintomático, que en esta pista peligrosa, todos los 'rookies' y novatos hayan quedado de la P10 para atrás. Un rato después, el 'Corniche' mostraría que no es un circuito tolerante con los errores iniciáticos ni las desconcentraciones.

Sobre los 8' minutos finales, el japones Tsunoda se estrelló a la salida de la curva 13 con su Red Bull. Y sacó una bandera roja que finalizó a 1' del cierre y solo les permitió al resto de los pilotos salir para practicar largadas.

Mañana, entrenan en FP3 a las 10 y clasifican a las 14 -hora argentina-.

Por: Marcelo Cammisa, para Cadena 3 Motor, con fotografías e imágenes de formula1.com