McLaren y Red Bull en la polémica por la penalización de Verstappen en Jeddah

Sabida es la falta de simpatía que existe entre los máximos líderes de las dos escuadras campeonas mundiales de la Fórmula 1, Christian Horner, de Red Bull Racing y Zak Brown de McLaren F1 Team.

/Inicio Código Embebido/

Aqui está a largada. Piastri foi mais rápido que Max na largada, colocou-se por dentro. Verstappen teve de abrir. E não tendo devolvido posição acabou em panalização em tempo pic.twitter.com/sTJxTUkmzs — _¯_¯ ?????? Mu?n?d?i?a?l? ? F??1?? _¯_¯ (@f1rtp) April 20, 2025

/Fin Código Embebido/

La polémica volvió a estar entre ambos, con puntos de vista contrapuestos sobre la penalización de 5" segundos que los comisarios le aplicaron Max Verstappen por ''dejar la pista y ganar ventaja" -Art. 33, Reglamento Deportivo FIA Fórmula 1- y que fue la clave del resultado de la victoria de Oscar Piastri, sobre el campeón.

Como lo contamos en nuestra crónica de ayer, el buen movimiento del McLaren #81 le permitió llegar emparejado al Red Bull #1 a la ''chicana'' -Curvas 1 y 2- "donde Oscar prevaleció en el ápice y Max sin aflojar, cortó la variante por fuera para mantenerse primero".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Mientras los ''austríacos'' esperaban ser indultados porque el MCL39 los dejó sin pista y continuar liderando el ''Grand Prix'', llegó la sanción que le obligó al RB21 a perder la posición con él, tras la parada de boxes.

Los comisarios "determinaron que el Auto #81 (Piastri) tenía su eje delantero al menos junto al espejo del Auto #1 (Verstappen) antes y en el vértice de la Curva 1 cuando intentaba adelantar al Auto #1 por el interior". "Según las Normas de Pilotos, era la curva del coche #81 y tenía derecho a que se le diera espacio. El coche 1 se salió de la pista y obtuvo una ventaja duradera que no perdió. Se mantuvo por delante del coche 81 y buscó ampliar la ventaja", rezó el comunicado de FIA al respecto.

También, los comisarios morigeraron la sanción correspondiente de 10" segundos a 5" segundos, considerando como atenuante que el hecho tuvo lugar en la Curva 1.

La maniobra dejó abierta la polémica desde el mismo momento en que Verstappen, tras bajar del coche, evitó expresar su parecer: "Mejor no dar nuestra opinión porque no se puede decir nada negativo". Una actitud del campeón que no solo alude al hecho en la pista, sino a las nuevas reglas de declaraciones impuestas por el presidente de FIA, Mohamed Ben Sulayen, con las que está en desacuerdo. En las ruedas de prensa del corralito, el campeón también fue escueto: "Mejor no dar nuestra opinión, porque no se puede decir nada negativo, mejor no opinar por el bien de todos. Nos quedamos con lo positivo", completó el campeón.

Para Piastri, el tema fue bien claro: "Fue una carrera bastante dura y estoy muy contento de haber ganado, obviamente. Marqué la diferencia en la largada. Puse el coche en la curva 1 y eso fue suficiente", dijo el ganador que también reconoció el gran ritmo de su rival.

Por el lado de la escuadra ganadora, en sus declaraciones a F1 TV después de la carrera, el director general de McLaren Zak Brown argumentó que la sanción fue "apropiada", explicando así su parecer: "Oscar es un tipo duro y si tuvo la chance de tomar la punta, francamente, no gracias a una ''divebomb'' -similar a ''tirarse a lo loco''-, claramente tenía la delantera. Se puso a la par, tuvo una mejor partida". Y agregó: "Creo que la penalización fue apropiada. Si deberíamos haber intercambiado posiciones en función del tiempo asignado, eso lo deciden los comisarios. Fue una largada limpia, controló la carrera una vez que se puso en cabeza, pero Max nos mantuvo a raya", dijo el estadaunidense que viene liderando el resurgimiento de su marca.

Cuando los periodistas le preguntaron si estaban sorprendidos por el ritmo del Red Bull, cruzando la meta con Verstappen a solo 2.8s de Piastri, Brown respondió con contundencia: "No lo estábamos. Creo que todos intentan presionarnos, diciendo que ya hemos avanzado mucho para prepararnos para el ''si no ganamos... ¿qué salió mal?'' Así que no nos dejemos engañar. Sabemos lo cerca que están. Está claro que cualquiera de estos cuatro equipos punteros está un ''aleron delantero'' detrás o a una actualización de un ''piso'' para superarnos; esas son las cosas que debemos perseguir. Creo que el calor juega un poco a nuestro favor, así que creo que por eso fuimos quizás un poco más rápidos en Arabia Saudí y Baréin. Espero que la teoría sea correcta, porque creo que hará calor en Miami", cerró el líder del ''Team Papaya''.

Mientras tanto, en el búnker de Red Bull -tras mostrarles a los periodistas una imagen que a su juicio probaba que la prioridad en la chicana era de su piloto campeón- Christian Horner expresó que Verstappen no tenía adónde ir durante su duelo con Piastri cuando habló con Sky Sports F1. Y cuando se le consultó si pensaron en devolver la posición, o si el enfoque estuvo siempre más decidido a estirar la la ventana de cinco segundos, Horner respondió: "Tuvimos ese tipo de discusión con el Director de Carrera antes de la carrera a través de reuniones informativas y otras cosas. Tenemos la idea de ''dejarlos correr''. No sé adónde se suponía que debía ir Max en esa primera curva. Perdimos la carrera por 2,8 segundos, así que sí, es duro. Creo que lo más positivo para nosotros hoy fue que el ritmo estuvo ahí; fue una carrera muy positiva. Felicitamos a Oscar, pero para nosotros es decepcionante no haber conseguido la victoria".

Más adelante, Horner continuó reflexionando sobre el ritmo de carrera del equipo en el primer stint: "Abrimos una brecha. No olvidemos que el viernes, McLaren tenía 1,2 segundos de ventaja sobre todos. Max se sentía cómodo en la pista. Estaba acortando distancias, y nosotros intentábamos recortar distancias en la parada en boxes incluso con la penalización, pero no fue posible. Hoy sumamos buenos puntos, puntos importantes. Estamos a solo 12 puntos del líder del campeonato, le hemos quitado algunos puntos a Lando [Norris], así que sigue todo en juego".

Por lo que se ve de los rendimientos, los McLaren tienen una ventaja pero las tres marcas grandes -Red Bull, Mercedes y Ferrari- tampoco están tan lejos, como bien señala Brown, y no sería descabellado que veamos más situaciones como esta a lo largo de la temporada. Vamos a ver si en todas, el criterio de los comisarios se mantiene inalterable.

Redacción: Marcelo Cammisa, para Cadena 3 Motor, sobre un reporte, datos y fotografías de formula1.com