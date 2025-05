Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de Mónaco

Parecía ser, hasta la FP3, la resurrección de Charles Leclerc y de Ferrari. Sin embargo, el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 fue el golpe en la mesa de Lando Norris. Tanto, delante de la grilla y el 'paddock' completo de la serie, como dentro de las cuatro paredes del McLaren F1 Team. Donde -ya se los hemos señalado antes- creemos que se juega el Campeonato Mundial de Pilotos, en esta temporada.

Su vuelta perfecta de Q3 que, superpuesta en la simulación con la de la SF-25 #16 a la que batió, nos demostró que la gran diferencia entre el MCL39 y el resto de los coches es la tracción (noten, cuando la vean en redes como el #4 salta delante de la Ferrari en todas las salidas de las curvas), no solo le dio la P1 -posición 1-, sino también el nuevo récord del circuito y el testimonio en la cámara 'on-board' de una performance antológica.

Con ese 'agrande', Lando fue invencible el domingo, contuvo como quiso a Leclerc, se convirtió en el 'gran ganador' del fin de semana y dejó en el tercer escalón del podio a su compañero Oscar Piastri, el primer gran perdedor de nuestro balance de la semana. Al local de Ferrari, se le cuenta como bueno el intento, porque hizo un enorme esfuerzo para conseguir la hazaña, con un medio mecánico inferior y no le faltó tanto para lograrlo.

Isack Hadjar, Esteban Ocon y Liam Lawson son los otros tres que le agregaron un buen 'toco' a su cuenta corriente de confianza, con grandes actuaciones y completan nuestros cinco ganadores del fin de semana.

Los que salen 'arrastrando la pera' -en el automovilismo, es más común que salir sonriendo- esta semana, son el equipo Mercedes, Williams y Aston Martin. Y entre los pilotos, el japonés Yuki Tsunoda, al que las carreras le pasan sin aportarle nada importante a Red Bull.

Fuera del análisis deportivo, pero como parte del GP, la decisión de FIA de colocar dos paradas obligatorias en los 'pits' para 'aumentar' las chances de un desarrollo de carrera más impredecible, funcionó en el sentido contrario al esperado y solo trajo especulaciones y comportamientos especulativos -como el de Williams-. Un ácido Verstappen, ridiculizó este intento fallido de regulación de los 'marshalls' diciéndoles que también "podrían tirar bananas por todas partes y hacer el piso más resbaladizo". El problema a solucionar es que los tres primeros de la grilla terminaron en el mismo orden en Mónaco por tercer año consecutivo. Pero parece que la solución no vendrá desde el lado de las reglas.

Con ese menú, abrimos nuestro habitual balance C3M de contrastes, 'después de las carreras'.

Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

Ganador: Lando Norris -McLaren F1 Team, P1-

Cuando el inglés cerró su segunda vuelta de Q3 en 1.09.954s para convertirse en el primero de la historia en bajar los setenta segundos en la vuelta al mítico callejero del principado, no solo arregló el fin de semana, también compuso todas las equivocaciones que lo habían relegado respecto de su compañero Piastri y habían generado el favoritismo claro hacia el australiano en su rivalidad por el título de la temporada. El giro clasificatorio fue tan perfecto que Norris cierra las discusiones sobre la calidad de su manejo -definitivamente, creemos- y al transformar la pole en su 5ª victoria de 'Grand Prix' barrió casi todas las diferencias con su compañero y máximo rival por el título. La victoria de Lando fue la 16ª de McLaren en Mónaco y la primera desde 2008 con Lewis Hamilton. Norris no ganaba desde la Ronda 1, en Australia. Con este 6° triunfo, Norris iguala a Piastri en victorias de GP y se colocó a solo 3 puntos en el campeonato.

Perdedor: Oscar Piastri -McLaren F1 Team, P3-

La lucha desatada entre los dos hombres del 'team papaya' todavía anda sus primeros pasos y, seguramente, escalará en tensiones cuando lleguemos a la recta final de la temporada. Sin embargo, como todas las batallas contarán en esa hora, la del domingo perdida con el inglés con contundencia y sin poder quitarse a la Ferrari del medio para terminar tercero, es un golpe duro para el australiano. Que intentó minimizar con sus declaraciones: "En general, estoy contento... más puntos y otro podio en Mónaco... ¡Enhorabuena a Lando por la victoria! Ha sido un fin de semana complicado para mí; ayer estuve cerca, pero no lo suficiente, así que hay algunas cosas en las que trabajar para el año que viene. Pero si este es un fin de semana complicado, ¡la verdad es que no se ve nada mal!". En el optimismo final de Oscar, juegan los números de una buena racha: Fue su séptimo podio consecutivo y su 34ª carrera en los puntos (la tercera racha más larga de la historia).

Ganador: Charles Leclerc -Scuderia Ferrari, P2-

Su reacción de dolor por la radio cuando el equipo le cantó "P2" en el final de la Qualy y su carga final contra Norris en el GP nos hablan de lo mucho que el monegasco deseaba ganar la clasificación y la carrera. Cosa que no pudo lograr, pero que no lo saca del sitio de los sumaron en positivo el fin de semana: "Es una pena, pero lo dimos todo. Al final, perdimos la victoria ayer y Lando (Norris) simplemente hizo un mejor trabajo y se merece esta victoria. Lo positivo es que el segundo puesto supera las expectativas que teníamos para este fin de semana, así que en general es un buen resultado". El segundo puesto de Charles Leclerc fue el mejor resultado de Ferrari en la temporada 2025. Fue apenas el segundo podio de Leclerc en Mónaco en cualquier categoría (ganó la carrera de 2024). Fue el 58º podio de Ferrari en el GP de Mónaco, la mayor cantidad para cualquier constructor.

Perdedores: Mercedes AMG F1 Team -G. Russell, 11°; A. Antonelli, 18°-

'La Estrella' completó otro mal fin de semana, podría decirse, aun peor que el de Imola, porque fue su primera carrera sin puntos desde el GP de Australia de 2024. Ni Russell, ni Antonelli lograron llegar a la Q3 (una novedad para Russell en 2025) y, aunque avanzaron en carrera, se toparon con la estrategia de Williams de frenarlos para abrirle 'gap' -diferencia- al coche de Sainz para cambiar 'gratis' las gomas y finalmente no lograron luchar seriamente por los puntos y, así, lo reflejó el jefe, Toto Wolff: "Largando en P14 y P15 no había escenarios que nos dieran puntos, y esperar una bandera roja o un Safety Car era la única opción.

La clasificación del sábado nos penalizó. Fue una carrera frustrante y estoy seguro de que los aficionados no disfrutaron del espectáculo. Como deporte, analizaremos la normativa obligatoria de dos paradas y veremos cómo podemos evitar estas situaciones en el futuro. Mónaco sigue siendo uno de esos eventos increíbles y un espectáculo increíble. Debemos asegurarnos de no perder la magia de Mónaco, a la vez que creamos la mejor carrera posible en estas estrechas calles". Mercedes mantiene la segunda posición en Constructores, pero ahora están solo cuatro puntos por delante de Red Bull y solo cinco de Ferrari.

Ganador: Isack Hadjar -Racing Bulls, P6-

Dejando cada vez más lejos la imagen de ese 'rookie' llorando que por inexperto dejaba su coche tirado en la vuelta previa de la Ronda 1 del campeonato, el francés-argelino cada carrera se luce más y se llevó un formidable sexto puesto, nada menos, de Mónaco. Isack era uno de los que nunca había manejado un F1 en Mónaco y se recuperó de un viernes complicado que incluyó un choque contra las barreras para asegurar su mejor clasificación final en un 'Grand Prix'. Con el apoyo de su compañero de equipo Liam Lawson, quien retrasó el ritmo de la carrera para permitir que Hadjar hiciera dos paradas gratuitas en boxes, mantuvo su posición y cruzó la meta con un sexto puesto, su mejor resultado histórico.

Perdedores: Williams Racing -Albon, P9; Sainz Jr., P10-

Los de Grove sumaron con los dos autos como querían, a expensas de los Mercedes. Pero para hacerlo jugaron una jugada -por lo menos- cuestionable. No fue el primer equipo en optar por retrasar la fila india, pero tras ver a Racing Bulls hacerlo con tan buenos resultados, decidieron hacer lo mismo. Lo que sucede, fue que los RB lo hicieron de entrada y ellos, en el momento de la carrera que lo decidieron, quedaron mucho más expuestos y perjudicaron mucho más a todos los demás competidores. Primero, Sainz retrasó la fila india para que Albon tenga dos paradas libres y luego intercambiaron pilotos e hicieron lo mismo. Así, lograron meter ambos coches entre los puntos, aunque en las posiciones más bajas.

"Hoy no fue como Carlos, ni yo, queremos competir; no es bonito, pero al final fue un partido táctico y teníamos que aprovecharlo", dijo Albon. Su jefe, James Vowles, señaló: "Necesitamos revisar el reglamento para Mónaco, porque competir así no parece correcto y quiero que compitamos basándonos en el rendimiento y el mérito". Después de la carrera, Vowles le tuvo que enviar un mensaje con disculpas a Wolff de Mercedes.

Ganador: Liam Lawson -Racing Bulls, P8-

El neozelandés se bajó de la cuerda floja con un fin de semana en el que recuperó la confianza corriendo en el circuito más difícil para sostenerla, el temible callejero monegasco. Esta fue, sin duda, su mejor actuación del año. El VCARB 02 se adaptó rápida mente a Mónaco y volante degradado desde Red Bull Racing lo aprovechó al máximo, llegando a la Q3 por primera vez en 2025. Luego, trabajó en juego de equipo, como le fue encomendado, levantando el ritmo para permitir que su compañero Hadjar entrara en boxes dos veces sin perder la posición en la pista, antes de finalizar octavo, su mejor resultado personal. Una gran contribución porque fue la primera vez que el equipo con sede en Faenza puntuaba con ambos coches en Mónaco desde 2019.

Perdedores: Aston Martin -L. Stroll, P15; F. Alonso, Ab.-

Motivido y sintiéndose pleno, Alonso empezó bien y parecía que iba a por los puntos. Marchaba séptimo, con una parada en boxes aún por delante, cuando empezó a salir humo de la parte trasera de su coche, lo que le obligó a retirarse de inmediato con el motor rot, postergando una vez más su primera suma de puntos del año. Es su peor inicio de temporada en Fórmula 1 en 10 años. Stroll entró en boxes relativamente pronto y demoró ir por su segundo juego de neumáticos durante mucho tiempo, pero ningún Safety Car le ofreció una segunda parada barata, así que terminó en la parte baja de la clasificación.

Ganador: Esteban Ocón -Haas F1 Team, P7-

El controvertido francés le volvió a sacar una buena partida a la pista en la que subió al podio con Alpine en 2023. El sábado, le había entregado a Haas su mejor clasificación en Mónaco desde 2019 con una vuelta impecable que le permitió terminar octavo. El domingo, mejoró un puesto en la carrera, dándole al equipo estadounidense su mejor resultado en Mónaco, sumando por tercera vez en la temporada y poniendo fin a su racha de tres carreras sin sumar.

Perdedor: Yuki Tsunoda -Red Bull Racing, P17-

Largando desde P12, Red Bull hizo que Tsunoda saliera con neumáticos blandos y lo paró en boxes enseguida con el VSC de Bortoleto -vuelta 1-, esperando una jugada estratégica. Sin embargo, sin Safety Car en carrera, golpeado por Gasly en la rueda TD en un frenaje -sin daños-, se quedó atascado detrás de la cola de coches lentos que seguían a sus excompañeros de RB y no consiguió ninguna mejora, sino empeorar su posición final cuando se detuvo por el segundo juego de gomas: "Ha sido un fin de semana frustrante para mí en general, pero no pude hacer nada diferente; la clave está en clasificar mejor. Sin duda, no me ayudé a mí mismo ayer ni a mi equipo. Si clasificas tan atrás, no puedes esperar que pase mucho en tu carrera aquí, y has creado esa situación". En seis carreras, Yuki solo ha contribuido con 10 puntos a los 143 que mantienen a su escuadra en el tercer lugar de Constructores.

Cadena 3 Motor. Redacción: Marcelo Cammisa. Con datos y fotografías de formula1.com