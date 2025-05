Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de Emilia Romaña

El Gran Premio de la Emilia-Romaña de Fórmula 1 tiene unos cuantos costados por donde entrarle, a la hora del balance. El primero e insoslayable, fue otra cátedra del mejor piloto de la última década: Max Verstappen. El neerlandés rescata una y otra vez a la escuadra Red Bull que navega en aguas turbulentas y llegó a la primera cita italiana con fuertes rumores de cese de su líder desde siempre, Christian Horner.

Para los argentinos, nada más importante sucedía el fin de semana que la vuelta de Franco Colapinto. Fichado y sostenido por el vértice de poder de la escudería, el 'chiquilín' de Pilar solo tuvo que esperar que se cumpliera el plazo de seis carreras de contrato garantizadas de su compañero Jack Doohan, referido como al pasar en una nota de 2024 por el asesor Flavio Briatores, para subirse otra vez a la butaca de un F1. Un estratégico acuerdo comercial que engloba a sus propios 'sponsors' con los de la escudería hizo necesaria la drástica decisión de cortar al australiano, fichado de antemano y con cierto apuro cuando el equipo no podía seguir manejando la interna entre sus dos pilotos franceses, Pierre Gasly y Esteban Ocón -despedido a fin de año-.

La tercera, es que esta pista mágicamente atrapante por su desafío técnico y deportivo, llega al final de la marcha en el calendario, pues no lo integrará desde la temporada que viene. Recuperada en 2020 cuando, por las gestiones del C.E.O. de F1, Stefano Domenicali se incorporó como rueda de auxilio en el campeonato de la pandemia, alcanzó a marchar hasta aquí y no es de esperar que se reincorpore en el corto plazo.

Para ir directo al balance de mejores y peores, Verstappen, Red Bull, Alex Albon, Lewis Hamilton y Lando Norris pueden contarse entre los que se llevan lo que vinieron a buscar o ese 'algo más' que los diferencie en esta carrera.

Mientras McLaren -que cuenta con el cargo de ir de 'favorita' en todas las pistas- debe hacerse cargo de aquella máxima de Senna: "el segundo, es el primer perdedor". Sobre todo partiendo desde la pole y dominando con suficiencia todos los ensayos de la carrera. De sus dos pilotos, Piastri mordió el polvo. Otra vez -como en Australia- la presión de verse señalado como el candidato más natural al campeonato y la comparación con el posible récord de Ayrton que podía lograr, no hicieron más que perjudicarle. En la lista de los derrotados del fin de semana están también, sin dudas, la escudería Ferrari -no tiene un carrera más cerca de su casa que esta- cuya suma sigue siendo magra y no puede detener la interna entre sus pilotos Hamilton y Leclerc. Y Mercedes y Alpine, cuyos carreteos eternos hacen imposible predecir el momento en el que sus aparatos despeguen.

Con estos temas, armamos nuestro nuevo balance en contras 'después de las carreras' de la F1.

Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de Emilia-Romaña de Fórmula 1

Ganador: Max Verstappen -Red Bull Racing, P1-

Lo que el campeón no pudo lograr el sábado en la Q3 que Piastri y McLaren le birlaron por 34 milésimas, lo recuperó el domingo en la carrera desde las luces de partida a 'Tamburello', donde ir al freno esa fracción de segundo más tarde que el australiano le permitió zambullirse en la chicana con más velocidad por fuera y ganar la prioridad en la salida a la derecha. De allí, en más, el aire limpio y el ritmo de un coche que cuando el calor no es tan riguroso se siente más cómodo le permitieron mantener el controlo durante toda la prueba. La victoria de Verstappen fue su segunda de la temporada y la 65ª de su carrera.

Se produjo en el Gran Premio número 400 de Red Bull y suma cuatro victorias consecutivas en Imola, un récord para el circuito. También, es su 45ª victoria en la era del 'efecto suelo'. Pero para él, sin dudas, lo más importante fue reducir diez puntos la diferencia en el campeonato con el puntero. Se fue del 'Enzo y Dino Ferrari' a 22 de Piastri.

Ganadores: McLaren F1 Team -L. Norris, P2; O. Piastri, P3-

Es un tema paradójico, que comentamos aquí muchas veces, estar con los dos autos entre los tres lugares del podio no podría significar ninguna otra cosa que un triunfo. Pero, generalmente, las que nos hablan mejor de este tipo de apreciaciones son las caras de los protagonistas, arriba y abajo del sitial de los vencedores. Después de dominar prácticas y clasificación, todo cambió radicalmente para la escuadra 'papaya' cuando Piastri -a pesar de mover bien- levantó antes que Verstappen en la primera chicana y le abrió la única puerta que no debía quedar abierta.

Cuando se trata de la victoria, el neerlandés nunca pregunta quién es el dueño, cuando ve el plato servido, simplemente se sienta y se lo almuerza. Después, la estrategia de dos paradas de Piastri quedó desactivada por el VSC de la vuelta 26, que en la parte final de la carrera y con otro AS dejó con mejores gomas a Norris que lo superó con claridad. Hacer la 'pole' y no poder luchar por la victoria siempre es un mal resultado. Y en lo general, a McLaren le salva la mala configuración deportiva -sempiterna- de Red Bull que le limita a sumar puntos importantes solo con Max. Eso le permite seguir sobrada en constructores y estirar a 132 puntos la diferencia con el escolta, Mercedes.

Ganadores: Red Bull Racing -P1, M. Verstappen, P10, Y. Tsunoda-

En su carrera #400 y con su jefe amenazado por la destitución, el 'team' anglo-austríaco sacó otro conejo de la galera de la mano de Verstappen para obtener su segundo triunfo de la temporada y mantener vivas las chances de su campeón. Max hizo una maniobra antológica para pasar a la punta en la primera vuelta. Luego, gestionó sus gomas medias y se mantuvo al frente. El VSC le dio una parada barata y cuando salió otro AS todos se facilitó aun más. Tsunoda tuvo que esforzarse mucho largando desde el 'pit lane', pero trabajó para el equipo cuando aguantó a Piastri después de que el McLaren entrara en boxes. También realizó un primer stint largo para conseguir una parada barata, lo que le permitió avanzar en la clasificación. Superó a Hulkenberg al final, tras el Safety Car, y se llevó el último punto en juego. También, es la cuarta victoria consecutiva de Red Bull en esta pista.

Ganador: Oscar Piastri -McLaren F1 Team, P3-

Con la 'pole' del sábado, el panorama que se le abría al australiano era simplemente fascinante. Tenía en mente conseguir el récord de cuatro victorias consecutivas de Ayrton Senna, en esta pista emblemática donde falleció, pero no pudo. Tenía en mente vencer a Verstappen y dejarlo cuarenta puntos detrás en la lucha del certamen y no pudo. Tenía en mente consolidar matemática y psicológicamente la ventaja con su compañero Norris y tampoco pudo. Su frenada pronta en 'Tamburello' hizo toda la diferencia. Después, el equipo lo hizo entrar en boxes pronto para cubrirse de Russell e intentar recortar a Verstappen. Porque el australiano se comió las gomas abriéndose paso en el pelotón. Y perdió contra los dos pilotos contra los que no tiene que perder. Sigue puntero en el campeonato, pero ahora tiene a Lando a 13 y a Max a 22.

Ganador: Alex Albon -Williams Racing, P5-

La tercera P5 del tailandés en la temporada no puede tener otra cosa que buen sabor, a pesar de que durante la carrera llegó a sentir que estaba para el podio. Los coches azules no hacen más que agregar 'performance' a sus presentaciones, carrera tras carrera, y Alex lo aprovecha mucho más que su compañero Carlos Sainz Jr. Siguió a Verstappen y Norris y entró en boxes durante el VSC. Con eso, recortó a Piastri, que había parado antes y se mantenía tercero. Pero el McLaren #81 lo superó en ritmo y luego cayó porque volvió del AS entre las Ferrari y una disputa con Leclerc -obligado después a devolverle la posición- le hizo perder también con Hamilton.

Ganadores: Mercedes AMG -G. Russell, P7; A. Antonelli, ab.-

En ausencia de su jefe Toto Wolff, la de Imola fue la peor carrera de la temporada para los coches de 'la Estrella'. Russell apostó mucha goma en la lucha del inicio contra Norris y tuvo que ir temprano al box. La salida de la estrategia y los ingresos del VSC y AS no hicieron más que perjudicarlo, Leclerc lo superó en esas paradas. Antonelli se quedó fuera de por un problema con el acelerador.

Los dos pilotos de Mercedes tuvieron problemas con los neumáticos medios. Antonelli tenido una carrera entretenida, defendiéndose de Hamilton antes del abandono. A pesar de todo Russell, integra junto a Piastri, Norris y Verstappen el lote de los únicos pilotos que sumaron en todos los GP de 2025.

Ganador: Lewis Hamilton -Scuderia Ferrari, P4-

Fuera de la Q3, partiendo 12 y con estrategia alternativa, el inglés le sacó el jugo a las circunstancias que le fue presentando el 'Grand Prix' y describió como "una sensación genial" la remontada hasta P4 final frente a la afición 'ferrarista'. Con sus compuestos duros desde el inicio, el inglés permaneció en pista hasta el VSC de la vuelta 26 y consiguió otra parada gratis con AS de Antonelli. Con neumáticos nuevos, logró adelantar a su compañero de equipo al final para ascender a una brillante cuarta posición. El cuarto puesto de Lewis fue su mejor resultado en un GP hasta la fecha con Ferrari, lo que le permite superar a Kimi Antonelli (Mercedes) y situarse sexto en el Campeonato de Pilotos. En Imola, Hamilton superó a su compañero de equipo Charles Lecerc por primera vez en un GP con Ferrari.

Perdedores: Alpine F1 Team -P.Gasly, P13; F. Colapinto, P16-

En el fin de semana con su nueva configuración deportiva, la escuadra del Grupo Renault seguramente habrá esperado mucho que el resultado fuera y lejos de los puntos que consiguieron sus pilotos. Y no tanto por el debut del mediático argentino con ellos, que hizo un gran viernes, pero un nefasto sábado -se golpeó en Q1 en 'Tamburello'-; sino porque Gasly se había metido en P3 el viernes, pasó con bastante suficiencia a Q3 y consiguió la P10 de partida, para pelear los puntos desde el inicio. La largada mejoró su situación porque consiguió ganar un puesto en la movida. Pero un encontronazo con Leclerc lo envió a la leca y luego a la P14, desde donde luego se le hizo imposible remontar.

Colapinto -que también tuvo un paso ligero por la leca que no afectó en nada su marcha-, sí lidió con el ritmo en el final del primer 'stint' de gomas amarillas y fue llamado al box justo dos vueltas antes del ingreso del VSC. De allí en más, las posibilidades de mejorar puestos se le complicaron y completó la experiencia de su primer 'Gran Prix' de regreso sin inconvenientes. En general, se les puede observar que a los coches -que se mostraron bastante rápidos el primer día de ensayos- no se les notaron mejoras el sábado. Colapinto empeoró 2/10 en FP3 y no pudo igualar su marca del viernes clasificando. Gasly, fue 4/10 más lento que el viernes en FP3 y solo pudo igualar su tiempo de P3 del viernes en la Q2. Siguen sin sumar y sin salir con los coches sanos de las carreras.

Ganador: Lando Norris -McLaren F1 Team, P2-

Otro tema que está impuesto desde esta columna -es nuestro parecer, por supuesto, y se puede discrepar- es que el título de pilotos parece estarse jugando entre las cuatro paredes 'papaya', en esta temporada. De manera que, Norris y Piastri estarán a menudo en la columna de ganadores o perdedores del análisis de las carreras, en tanto uno se imponga al otro. Ahora, volvió a tocarle al británico, que aprovechó el golpe anímico que el 'sorpasso' de Verstappen en la largada le dio a su compañero; que su equipo se apuro a llamarlo al box muy temprano para jugar a un 'undercut' -recorte- que nunca sucedió y que después las dos neutralizaciones de la carrera lo favorecieron. Después del AS, Lando hasta se animó a pedirle al equipo la P2 de Piastri para ir a la caza de Max, pero el pedido fue desestimado. Armando el ritmo con mejores gomas, lo pudo superar más adelante y completar el primer objetivo que debería tener en todas las carreras: terminar delante de Oscar. Con Norris segundo y Verstappen primero, los dos primeros puestos fueron idénticos a los del Gran Premio de Emilia-Romaña de 2024. Verstappen y Norris terminan en el primer y segundo puesto en ese orden por undécima vez. Fue el cuarto podio consecutivo de Lando en Imola sin ganar. Que ha subido al podio tantas veces como su compañero, Piastri, esta temporada: seis.

Perdedores: Scuderia Ferrari -L. Hamilton, P4; C. Leclerc, P6-

Sin mostrar nada importante en los ensayos, las P11 de Leclerc y P12 de Hamilton clasificando, fueron un mazazo inesperado para el público pintado de rojo en las laderas del 'Enzo y Dino Ferrari' que -para colmo- tampoco tenían esta vez el consuelo del boloñés Antonelli, como en las carreras anteriores. A ritmo, en carrera, las SF-25 no demostraron nada importante. Dividieron las estrategias: Hamilton salió con duros y Leclerc con medios. Charles superó a varios rivales con una primera parada temprana, pero después se encontró detrás de Hamilton, beneficiado con el VSC. Esto frustró a Leclerc, y la salida del Safety Car lo molestó aún más. No tenía neumáticos que cambiar, así que se quedó fuera, protestando por la radio, mientras que Hamilton hizo otra parada sin costo. El inglés usó sus neumáticos nuevos para pasar a su compañero de equipo al final y terminar con una brillante cuarta posición. Leclerc tuvo que luchar contra un Albon con caucho más fresco en las últimas vueltas. El equipo consideró que empujó a Albon un poco hacia la leca y le pidió que cediera la posición para evitar una investigación de los comisarios.

Cadena 3 Motor. Por, Marcelo Cammisa. Con datos y fotografías de formula1.com