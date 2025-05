Fernando Barrionuevo: "La verdad, es que es impresionante el clima que se vive"

La jornada de prensa -''media day''- ha pasado en el Circuito de Cataluña -4.657 mts-, donde mañana comenzará la actividad para el Gran Premio de España de Fórmula 1 -Ronda 9- con la presencia de Franco Colapinto, seguido de cerca por el corresponsal de Cadena 3 Motor, Fernando Barrionuevo. Que nos dejó estos conceptos sobre lo que veremos desde las 13:30 hs. en Barcelona, cuando los coches salgan a la pista:

"Bueno, para mañana... ¿Qué podemos esperar? A ver, las primeras referencias, sobre todo con este control de la FIA de la flexibilidad de los alerones. Dicen que puede achicarse la brecha entre Red Bull y McLaren, vamos a ver si es así. Con un Max Verstappen que ganó los últimos tres grandes premios de España".

"No nos sorprendamos si vemos a Max adelante, pero bueno, mañana es viernes, se van a dedicar a probar, a hacer tandas largas para ver el consumo, el desgaste de los neumáticos. A tener en cuenta el calor, viene subiendo la temperatura estos últimos días, hoy fue un día no agobiante, pero sí con mucha temperatura en ambiente y por lógica en pista".

"Ya está todo preparado en Montmeló, con la cantidad de fanáticos, tanto españoles como argentinos, va a ser realmente una fiesta, no creo que se hable inglés este fin de semana, porque entre los españoles con Alonso y Sainz y los argentinos con Colapinto, la verdad que es impresionante el clima que se vive en el ''Circuito de Cataluña''. Dos tandas de entrenamiento -FP1: 8:30 y FP2: 12:00, hora argentina-, formato tradicional este fin de semana para la Fórmula 1.

"Un Franco Colapinto que va con el nuevo buzo, nuevos colores, el blanco con vivos rojos y azules, en conmemoración al Aniversario #70 de Alpine. Hoy fuimos testigos del detrás de escena de las fotos oficiales que hizo Alpine, entre Franco y Pierre Gasly se nota la buena onda que hay, se nota un buen compañerismo, una buena camaradería entre ellos dos. El mismo Franco Colapinto dijo que el año pasado había hecho buenas migas con el francés, a pesar de no ser compañeros de equipo y ahora que están juntos, la verdad que se los ve que la pasan bien, se rieron mucho grabando. Colapinto tenía que grabar el saludo en francés, Gasly en español, estuvieron un largo rato porque se reían todo esto bajo la atenta mirada de Andrea, la mamá de Franco que ha venido a acompañarlo a Cataluña y la verdad que no se le despega y a Franco se lo nota muy cómodo y contenido con la presencia de su mamá".

"Tuvimos la posibilidad después de ver los ''pitstops'', las prácticas en donde Alpine no anduvo bien, en todas las paradas siempre se trababa algo, la verdad que eso sorprendió, después pudimos ver por ejemplo la de McLaren que no deja ningún lugar a dudas que por hoy es el mejor equipo en este aspecto, así que bueno, fue un día a pura Fórmula 1".

"Pero mañana se acaban las palabras y viene, no sé si la hora de la verdad, pero vamos a tener las primeras referencias en un circuito que Franco esperaba porque le ha ido bien en Fórmula 3 con podio, le ha ido bien en Fórmula 2 también con podio, le ha ido bien, entonces vamos a ver con ese espaldarazo de confianza que tuvo en Mónaco, porque es así, a pesar de que en clasificación estuvo lejos, después en carrera se mostró competitivo, anduvo en tráfico todo el domingo y no golpeó el auto, que es lo importante. Acá va a tener un poquito más de margen de última para irse afuera, están lejos las defensas, es un circuito que tiene las escapatorias bastante alejadas y no son peligrosas, así que bueno, va a estar interesante ese tema".

Fernando Barrionuevo, el corresponsal de C3M en Barcelona, anticipándonos lo sustancial de lo que veremos el viernes con el comienzo de las prácticas del GP de España.

Gran Premio de Barcelona -programa en hora argentina-

Viernes 30 de mayo

Práctica Libre 1: 8:30 hs.

Práctica Libre 2: 12:00 hs.

Sábado 31 de mayo

Práctica Libre 3: 7:30 hs.

Clasificación: 11:00 hs.

Domingo 1 de junio

Grand Prix -66 vueltas-: 10:00 hs.

Cadena 3 Motor, Redacción: Marcelo Cammisa. Con Fernando Barrionuevo desde Barcelona, España.