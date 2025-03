Es oficial: Tsunoda sube al Red Bull en Japón y Lawson baja al Racing Bulls

En la mañana de hoy en el Reino Unido, Red Bull ha anunciado que Yuki Tsunoda reemplazará a Liam Lawson en su equipo senior de Red Bull Racing a partir del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. El japonés de 24 años recibió la aprobación para reemplazar al neozelandés, luego de sus dos primeras carreras difíciles en las que no sumó puntos ni pudo superar el primer corte en sus tres clasificaciones y fue descendido al equipo junior Racing Bulls.

Announcing that @yukitsunoda07 will partner Max from the #JapaneseGP ???? pic.twitter.com/Pz05P7cFKF