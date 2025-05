Colapinto era P14 y termina su actuación clasificando con fuerte accidente en Q1

Franco Colapinto terminó rápidamente su jornada de clasificación tras sufrir un fuerte accidente con su Alpine A525 #43 en el final de la Q1 del Gran Premio de Emilia Romaña de Fórmula 1, la Ronda 7 del Campeonato Mundial 2025.

Colapinto había puesto una primera vuelta de 1.16.238s sobre el Circuito 'Enzo y Dino Ferrari' -4.909 mts.- de Imola, que lo colocaba en P14, dentro de la Q2, pero con riesgo para los giros de los minutos finales.

