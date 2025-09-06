Vélez busca consagrarse frente a Central Córdoba en la Supercopa Argentina

Vélez Sarsfield se mide frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en un duelo correspondiente a la Supercopa Argentina. El “Fortín” llega a este encuentro después de un contundente triunfo por 3-0 frente a Lanús en condición de local. En aquella noche, los tres goles fueron realizados por el centro delantero Braian Romero, el mediocampista Tomás Galván y el extremo Maher Carrizo.

Por otra parte, "El Ferroviario" viene de una victoria 2-0 contra Estudiantes de La Plata en condición de local. Los goles del equipo santiagueño fueron realizados por el extremo derecho Matías Perelló y el arquero Fernando Muslera (en contra).

El partido tiene lugar en el Gigante de Arroyito, donde ambos equipos buscarán alcanzar la gloria en este certamen. El árbitro del encuentro será Facundo Tello y el VAR estará a cargo de Nicolás Lamolina.

Los detalles del partido son relevantes para ambos equipos. El 11 inicial de Vélez se compone de: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aaron Quirós, Elías Gómez, Florián Monzón, Agustín Bouzat, Tomás Galván, Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero. D.T: Guillermo Barros Schelotto.

Por su parte, el 11 inicial de Central Córdoba está integrado por: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré, Matías Perelló, Matías Vera, José Florentín, Matías Godoy, Gastón Verón y Leonardo Heredia. D.T: Omar De Felippe.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan en la Supercopa Argentina? Vélez Sarsfield y Central Córdoba de Santiago del Estero.

¿Cuándo se juega el partido? El sábado 6 de septiembre de 2025.

¿Dónde se disputa el encuentro? En el Estadio Gigante de Arroyito.

¿Quién es el árbitro del partido? El árbitro principal es Facundo Tello y el VAR está a cargo de Nicolás Lamolina.

¿Cuál es el estado actual de cada equipo? Vélez viene de ganar 3-0 a Lanús y Central Córdoba de vencer 2-0 a Estudiantes de La Plata.