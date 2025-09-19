En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Tigre y Aldosivi se enfrentan en la novena fecha del Torneo Clausura 2025

El "Matador" recibe en Victoria al "Tiburón" por la novena fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

19/09/2025 | 18:39Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Tigre vs Aldosivi

Tigre y Aldosivi chocan este sábado en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Jose Dellagiovanna. Se podrá ver por ESPN Premium.

Los dos equipos llegan en baja, con el “Tiburón” último, sin victorias en el torneo y apremiado con los promedios. Probables formaciones de Tigre vs Aldosivi

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Simón Rivero, Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

Aldosivi: Jorge Carranza; Rodrigo González, Tomás Kummer, Yonathan Cabral, Ignacio Guerrico; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Martin Garcia, Tiago Serrago; Tobías Cervera, Justo Giani. DT: Guillermo Farré.

Cómo ver en vivo Tigre vs Aldosivi

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan?
Tigre y Aldosivi son los equipos que se enfrentarán este sábado.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega el sábado a las 19 horas de Argentina.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro se jugará en el Estadio Jose Dellagiovanna.

¿Cuál es la situación de los equipos?
Aldosivi se encuentra último, sin victorias en el torneo, mientras que Tigre llega con su propia crisis.

¿Cómo ver el partido?
Se podrá ver en ESPN Premium y en plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho