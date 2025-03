Tiger Woods fue operado del tendón de Aquiles y se perderá el Masters de Augusta

El reconocido golfista Tiger Woods se rompió el tendón de Aquiles y se perderá el Master de Augusta en abril, en donde era una de las figuras más atractivas del torneo, y ahora se compromete su calendario para los torneos de este 2025.

A través de sus redes sociales, el californiano le contó a sus seguidores que fue lo que le había sucedido: “A medida que comencé a intensificar mi entrenamiento y las prácticas en casa, sentí un dolor agudo en mi tendón de Aquiles izquierdo, que se descubrió que estaba roto”.

/Inicio Código Embebido/

As I began to ramp up my own training and practice at home, I felt a sharp pain in my left Achilles, which was deemed to be ruptured.



This morning, Dr. Charlton Stucken of Hospital for Special Surgery in West Palm Beach, Florida performed a minimally-invasive Achilles tendon… pic.twitter.com/KAVZfcRxlE