TC en Buenos Aires: horario y cómo ver en vivo la clasificación del Turismo Carretera
Se corre este fin de semana la décima fecha del campeonato de Turismo Carretera. Todos los detalles.
22/08/2025 | 17:33Redacción Cadena 3
El Turismo Carretera realiza su décima jornada que se corre en el Autódromo de Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, y que tiene este sábado su clasificación.
Tras las primeras jornadas, el campeonato lo tiene a Julián Santero como líder con 239,5 puntos, pero sin victorias; seguido por Marcelo Angelo, con 234. Completa el podio Mauricio Lambris, con 216 y con un triunfo.
A qué hora es la carrera del TC en Buenos Aires
La fecha del Turismo Carretera arranca ese sábado con su clasificación desde las 16 horas.
Cronograma del TC en Buenos Aires:
Sábado
- 11:05: entrenamientos
- 13:20: entrenamientos
- 16:05: clasificación
Domingo
- 10:10: Serie
- 10:35: Serie
- 11:00: Serie
- 13:30 – Final TC
Dónde ver en vivo el Turismo Carretera
La nueva fecha del Turismo Carretera se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por TV Pública y Deportv. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play; y por la app Motorplay.
[Fuente: Noticias Argentinas]