Deportes

TC en Buenos Aires: horario y cómo ver en vivo la clasificación del Turismo Carretera

Se corre este fin de semana la décima fecha del campeonato de Turismo Carretera. Todos los detalles.

22/08/2025 | 17:33Redacción Cadena 3

FOTO: TC en Buenos Aires: horario y cómo ver en vivo la clasificación del Turismo Carretera

El Turismo Carretera realiza su décima jornada que se corre en el Autódromo de Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, y que tiene este sábado su clasificación.

Tras las primeras jornadas, el campeonato lo tiene a Julián Santero como líder con 239,5 puntos, pero sin victorias; seguido por Marcelo Angelo, con 234. Completa el podio Mauricio Lambris, con 216 y con un triunfo.

A qué hora es la carrera del TC en Buenos Aires

La fecha del Turismo Carretera arranca ese sábado con su clasificación desde las 16 horas.

Cronograma del TC en Buenos Aires:

Sábado

  • 11:05: entrenamientos
  • 13:20: entrenamientos
  • 16:05: clasificación

Domingo

  • 10:10: Serie
  • 10:35: Serie
  • 11:00: Serie
  • 13:30 – Final TC

Dónde ver en vivo el Turismo Carretera

La nueva fecha del Turismo Carretera se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por TV Pública y Deportv. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play; y por la app Motorplay.

Lectura rápida

¿Qué se corre este fin de semana? Se corre la décima fecha del campeonato de Turismo Carretera en Buenos Aires.

¿Quién lidera el campeonato? El campeonato es liderado por Julián Santero, con 239,5 puntos.

¿A qué hora comienza la clasificación? La clasificación comienza el sábado a las 16 horas.

¿Dónde se puede ver en vivo? Se puede ver en TV Pública, Deportv y plataformas digitales como Flow y Directv Go.

¿Qué días se realizan las actividades? Las actividades se realizarán el sábado y domingo en el Autódromo de Buenos Aires.

[Fuente: Noticias Argentinas]

