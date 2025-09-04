Subte: viaje asegurado para los hinchas de la Selección

Tras el partido entre Argentina y Venezuela por la anteúltima fecha de las Eliminatorias de la Copa del Mundo, la cuenta oficial del Subte confirmó que la Línea D extendió su servicio hasta las 0:00hs.

La medida determinó que el tren subterráneo partirá desde Congreso de Tucumán, la estación más cercana al Estadio Monumental, y frenará en cuatro estaciones determinadas: Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.

“El último antes del mundial. Si vas a la cancha a ver el último partido de la Selección y de Messi en Argentina previo al mundial, podés ir y volver en Subte”, manifestó el usuario verificado del Subte de Buenos Aires en la descripción de su posteo de redes sociales.

En el cierre del escrito, el canal oficial del transporte público cerró con una frase positiva: “vos alentá a la Scaloneta que nosotros te llevamos a tu casa”.

De esta manera, el Subte busca facilitar la movilidad de los hinchas y garantizar que todos puedan disfrutar del partido sin preocuparse por el transporte de regreso. La extensión del servicio no solo responde a la alta demanda de pasajeros durante los encuentros de la Selección, sino que también refleja un esfuerzo por acompañar los grandes momentos deportivos de la ciudad y brindar un servicio seguro y confiable.

Con esta medida, los fieles seguidores de la Selección pueden vivir la experiencia completa en el Estadio Monumental y regresar a sus hogares con tranquilidad, reforzando la conexión entre el deporte y la vida cotidiana de los porteños.