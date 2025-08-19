Sebastián Báez y Mariano Navone buscan avanzar en el ATP 250 de Winston-Salem

Los tenistas argentinos Sebastián Báez (10°) y Mariano Navone jugarán este martes en busca de un lugar en los octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem.

Báez, que está teniendo un 2025 realmente para el olvido, debutará en la segunda ronda, ya que es el décimo preclasificado. Su oponente será el español Pablo Carreño Busta, quien supo ser top 10 pero que en las últimas temporadas sufrió una gran cantidad de lesiones que le hicieron perder mucho terreno en el ranking ATP.

El jugador argentino viene de alcanzar la segunda ronda en el Masters 1000 de Cincinnati, en el que fue su primer triunfo en canchas rápidas en casi un año al superar en su debut de dicho torneo al belga David Goffin.

Carreño Busta, por su parte, en la primera ronda pasó por arriba al japonés Yoshihito Nishioka con un contundente 6-0 y 6-3.

El otro argentino que jugará este martes será Navone, quien viene de ganarle al indio Dhakshineswar Surech con un sólido doble 6-3.

Navone viene de caer en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati ante el estadounidense Adam Walton, aunque puede rescatar como aspecto positivo que superó la clasificación de dicho torneo al ganarle al alemán Jan-Lennard Struff y al estadounidense Emilio Nava.

Su oponente en la segunda ronda será el estadounidense Marcos Giron, quien llega como el 16° preclasificado.

El otro argentino que disputó este torneo, que es el último antes del US Open, fue Francisco Comesaña, aunque perdió este lunes en la primera ronda contra el italiano Mattia Bellucci.