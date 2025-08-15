Se pone en marcha una nueva edición del Rugby Championship: Los Pumas debutan ante los All Blacks

El Rugby Championship 2025, que será la última edición de este torneo, comenzará este sábado y la selección argentina, más conocida como Los Pumas, tendrá un durísimo cruce frente a los All Blacks de Nueva Zelanda.

El encuentro está programado para las 18:10 y se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Los Pumas, que son dirigidos por Felipe Contepomi, tienen un historial muy negativo ante Nueva Zelanda, que es la gran potencia mundial del rugby junto a Sudáfrica. Sin embargo, en 2020, 2022 y 2024 consiguieron unos históricos triunfos ante dicha selección y siempre en condición de visitante.

Dado que esta será la última edición del Rugby Championship, que antes era el Tres Naciones y que cambió su nombre en 2012 luego de la incorporación de Argentina en el certamen, Los Pumas buscarán conseguir su primera victoria ante Nueva Zelanda frente a su público.

Este sábado también se dará el partido inaugural, que tendrá como protagonistas a Sudáfrica y Australia a partir de las 12:10 del mediodía, en el Ellis Park de la ciudad de Johannesburgo.

Sudáfrica atraviesa el mejor momento de su historia, ya que viene de quedarse levantar la Copa Webb Ellis en los últimos dos Mundiales (2019 y 2023), mientras que en el 2024 también arrasó en el Rugby Championship, obteniendo su segunda corona en la competición.

Australia, por su parte, supo ser una de las selecciones más poderosas, pero en los últimos años bajó muchísimo el nivel y está lejos de ser aquella temida potencia.

En el Mundial 2023 fue eliminado en la fase de grupos, mientras que en el Rugby Championship 2023 y 2024 terminó último.

Por qué no se juega más el Rugby Championship

La edición 2025 del Rugby Championship será la última, ya que a partir del año que viene Nueva Zelanda y Sudáfrica realizarán giras en conjunto.

Esto deja en una incómoda situación a Los Pumas, que no tendrán competencias oficiales para disputar desde el 2026.

El historial de Los Pumas en el Rugby Championship

2012: 4°

2013: 4°

2014: 4°

2015: 3°

2016: 4°

2017: 4°

2018: 4°

2019: 4°

2020: 2°

2021: 4°

2022: 4°

2023: 3°

2024: 3°