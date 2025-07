Rosario Central se mueve en el mercado y trae a Alejo Véliz tras Di María

El delantero Alejo Véliz regresó a Rosario Central, que concretó su llegada a préstamo por un año sin opción de compra desde el Tottenham Hotspurs de Inglaterra después del impactante fichaje del campeón mundial Ángel Di María.

Luego de la emotiva presentación de Di María este lunes, tras 18 años sin vestir la camiseta auriazul, el equipo rosarino confirmó el regreso de otro exjugador que fue a Europa: Alejo Véliz, quien proviene de Tottenham Hotspurs de Inglaterra.

El futbolista de 21 años se unió a Rosario Central a préstamo por un año y sin opción de compra, dos años después de haber dejado el club en 2023 para unirse al Tottenham por 15 millones de dólares.

Originario de la localidad santafesina de Gödeken, Véliz no logró establecerse en el equipo inglés, donde disputó solo 10 partidos y fue cedido a España en dos ocasiones, primero al Sevilla y luego al Espanyol. En estos préstamos, el delantero sumó un total de 35 encuentros, con la mayoría de las actuaciones en el equipo barcelonés que finalizó su cesión recientemente.

Por la falta de continuidad y su incierto futuro en el Tottenham, el ´Canalla´ aprovechó el impulso que generó la llegada de Di María y aceleró la gestión para obtener el préstamo de Véliz, quien, aunque estuvo cerca de ser fichado por Racing, finalmente optó por volver a Rosario Central.

En la presentación de Di María, se revelaron indicios sobre el regreso de Véliz, cuando confió haber hablado con el joven delantero: “Justo estaba hablando con él cuando estaba viniendo al estadio. Me dijo: ‘Mándame saludos’. Y le dije ‘si te mando es porque venís’. ‘Vos mándame saludos’, me dijo… Así que le mando un saludo. Seguro que me está mirando. Sería algo muy lindo que pueda volver. Sé que es difícil, que es joven y hay muchas propuestas. Pero que tenga esa iniciativa de querer volver acá, de querer jugar conmigo, sería algo muy lindo. Hay muchas cosas. Dios quiera, el saludo yo ya se lo mandé, ahora dependerá de él”.

Además de estos dos refuerzos significativos, Rosario Central está en busca de más incorporaciones y mantiene negociaciones para repatriar al defensor Gastón Ávila, quien fue formado en el club y estuvo jugando en el Fortaleza de Brasil. El Ajax de Países Bajos posee los derechos del jugador de 23 años, quien está cedido en el equipo brasileño hasta fin de año, por lo que el ´Canalla´ debe gestionar la rescisión de este préstamo y uno nuevo para que pueda regresar a Arroyito.