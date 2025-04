Ricardo Centurión se pronuncia contundente sobre Lautaro Martínez: "Nunca me sorprendió"

FOTO: Ricardo Centurión y una frase contundente sobre Lautaro Martínez: "Nunca me..."

Ricardo Centurión, exfutbolista de Racing, recordó la etapa en la que formó parte del equipo junto a Lautaro Martínez, actual capitán y estrella del Inter de Milán, y realizó afirmaciones contundentes.

A su regreso al fútbol tras casi dos años de inactividad, Centurión disfruta de un nuevo capítulo en Oriente Petrolero, club que le ha permitido retomar su carrera. Mientras saborea su actualidad en Bolivia, rememoró su trayectoria en el fútbol argentino, donde compartió campo con colegas que posteriormente se consagraron campeones mundiales.

En una entrevista con TyC Sports, le preguntaron sobre su percepción al ver que Lautaro y Rodrigo De Paul se consagraron campeones del mundo con la Selección Argentina, a pesar de que él mismo estuvo bastante cerca de integrar el plantel en 2018.

"Me río porque los conozco bien, porque jugué con ellos. Me sorprendió cómo Rodri evolucionó, tanto física como técnicamente. Era excepcional, pero ahora es un crack", contestó Centurión.

Seguidamente, se refirió al delantero del Inter: "Con Lautaro no tengo palabras. Desde sus inicios en Reserva se notaba que iba a llegar lejos. Nunca me he sorprendido de su progreso. Su madurez y capacidad de liderazgo siempre fueron evidentes. Estoy contento por su éxito, pues es una gran persona".

Trayectoria de Lautaro Martínez en Racing

Lautaro debutó en Primera en la 'Academia' en 2015, en un encuentro contra Crucero del Norte, donde tuvo la difícil tarea de sustituir a Diego Milito, ídolo del club.

Permaneció en Avellaneda durante cuatro años, hasta mediados de 2018, registrando 62 partidos, 27 goles y 6 asistencias.

Su destacado desempeño le permitió ser parte de las selecciones juveniles argentinas, lo que atrajo el interés de varios grandes clubes europeos. Finalmente, el Inter se hizo con sus servicios por 27 millones de euros.