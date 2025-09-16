Ricardo Bochini aprobó la llegada de Gustavo Quinteros a Independiente

El máximo ídolo de la historia de Independiente, Ricardo Enrique Bochini, aseguró que el equipo de Avellaneda “hace muy bien” en contratar a Gustavo Quinteros como nuevo entrenador.

Luego de un año y cinco meses, el entrenador Julio César Vaccari renunció el sábado a su cargo tras la derrota ante Banfield y la dirigencia del "Rojo" se movió rápido para cerrar a su reemplazante que será Quinteros, de último paso por Gremio de Porto Alegre de Brasil y campeón con Vélez en la Liga Profesional del último semestre del año pasado.

El que aprobó su llegada fue Bochini, palabra más que autorizada en todo lo que a Independiente respecta: "Independiente hizo una buena elección en traer a Quinteros. Me gustó en todos los equipos que estuvo, principalmente el último tramo en Vélez. Es de la característica de Independiente, va a buscar los partidos en todas las canchas que jugó, de local y visitante. Eso es importante porque jugamos de esa manera".

“Tiene que enfocarse en armar un equipo que llegue al área rival, al arco, que cree situaciones. Te puede tocar perdiendo jugando de esa manera, pero va a tener el apoyo de la gente, se cómo es el hincha de Independiente y le gusta ser protagonista del juego" agregó.

Quién vistió 19 años ininterrumpidos la camiseta de los de Avellaneda aseguró que “Independiente tiene un buen plantel. Hay cuatro o cinco equipos que tienen más, pero el resto no. No hay equipos muy superiores. Aunque los refuerzos no están rindiendo como se esperaba, hay que ver si pueden levantar el nivel en estos partidos. Si no clasifica entre los primeros ocho es algo muy malo para este momento, tendría que ganar estos partidos que le quedan”.

“La salida de Álvaro Angulo y la lesión de Sebastián Valdez desarmaron la defensa. El bajón de varios jugadores que no rindieron como el otro campeonato, hizo que Independiente arrancara mal este semestre” concluyó.