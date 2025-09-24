En vivo

Deportes

Ramón Díaz asume el mando del Inter de Porto Alegre tras rechazo de Zubeldía

El ex entrenador de River firmará hasta diciembre del 2026 y promete revertir el rumbo del club en el fútbol brasileño.

24/09/2025 | 14:10Redacción Cadena 3

FOTO: Ramón Díaz será entrenador del Inter de Porto Alegre.

Ramón Díaz será el entrenador del Inter de Porto Alegre, luego de que Luis Zubeldía rechazara el puesto cuando ya estaba casi confirmado.

El exentrenador de Sao Paulo y LDU de Quito parecía tener todo cerrado con el club brasileño, hasta que apareció una propuesta de la Selección de Perú que cambió el rumbo y llevó al argentino a rechazar la oferta.

En ese contexto, el “Colorado” se movió rápido y apostó por un nombre con la experiencia de Díaz, quien llegó a ser entrenador de River en tres periodos: 1995 a 2000, 2001 al 2002 y 2012 al 2014.

El entrenador firmará en las próximas horas un contrato hasta diciembre de 2026, aunque en principio tendrá garantizada una temporada al mando del equipo que ostenta dos Copas Libertadores (2006 y 2010) y un Mundial de Clubes (2006).

De esta manera, Díaz regresa al fútbol brasileño tras su reciente paso por Corinthians, donde se consagró campeón del Torneo Paulista 2025 antes de una salida marcada por los resultados irregulares.

El riojano viene de un breve y turbulento ciclo en Olimpia de Paraguay, donde apenas permaneció 40 días y dirigió siete partidos antes de presentar la renuncia. Sin embargo, su experiencia y su amplio palmarés lo convierten en una apuesta fuerte para un Inter que busca volver a los primeros planos en el plano local e internacional.

El club, además, cuenta con un director deportivo de peso como Andrés D’Alessandro, quien aceleró las gestiones para cerrar al técnico argentino.

Será el tercer equipo brasileño en la trayectoria de Díaz, que ya había dirigido al Vasco da Gama en 2023 (con el mérito de salvarlo del descenso) y al Corinthians en 2024. En total, acumula 17 títulos en su carrera, lo que lo convierte en el entrenador argentino más ganador de la historia, por encima de figuras como Helenio Herrera, Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo.

Lectura rápida

¿Quién es el nuevo entrenador del Inter de Porto Alegre?
El nuevo entrenador es Ramón Díaz.

¿Por qué Zubeldía no asumió el cargo?
Luis Zubeldía rechazó la oferta tras recibir una propuesta de la Selección de Perú.

¿Cuánto durará el contrato de Díaz?
El contrato de Díaz es hasta diciembre de 2026.

¿Qué títulos ha ganado Díaz?
Acumula 17 títulos en su carrera.

¿Qué busca el Inter con esta contratación?
El Inter busca volver a los primeros planos en el plano local e internacional.

[Fuente: Noticias Argentinas]

