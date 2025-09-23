Pyramids FC avanzó en la Copa Intercontinental tras vencer a Al-Ahli

Pyramids FC de Egipto derrotó por 3 a 1 a Al Ahli de Arabia Saudita y avanzó a la Copa Challenger de la Intercontinental 2025, en donde se enfrentará al ganador del duelo entre Cruz Azul y el campeón de la Copa Libertadores.

El triunfo en Jeddah tuvo como protagonista al congoleño Fiston Mayele, autor de los tres goles de su equipo en los minutos 21, 71 y 75. El descuento del conjunto saudita fue obra del inglés Ivan Toney a los 45.

El encuentro se disputó en el Al Inma Bank Stadium at King Abdullah Sport City y definió al representante africano para la siguiente ronda del torneo que reúne a clubes de distintas confederaciones.

El cuadro egipcio ya había asegurado su lugar en esta instancia el 14 de septiembre, cuando venció también 3-1 al Auckland City, representante de Oceanía, con tantos de Walid El Karti, Mohamed Hamdy y Mostada Ziko.

Con este resultado, Pyramids FC espera ahora al ganador del Derbi de las Américas, que enfrentará al campeón vigente de la Copa Libertadores con Cruz Azul de México.

El equipo dirigido por el argentino Nicolás Larcamón debutará el 10 de diciembre ante el monarca sudamericano, buscando un lugar en la Copa Challenger frente al conjunto egipcio.

Cruz Azul llega a esta competencia tras haber conquistado la Concacaf Champions Cup 2025 con una goleada 5-0 sobre Vancouver Whitecaps en Ciudad de México, resultado que lo consolidó como representante de la región.

Mientras tanto, la Copa Libertadores define al posible rival de los mexicanos. Racing venció por 1 a 0 a Vélez, Estudiantes cayó por 2 a 1 con Flamengo, São Paulo perdió por 2 a 0 ante Liga de Quito y Palmeiras superó por 2 a 1 a River en los duelos de ida de cuartos de final.

Cualquiera de los dos equipos que logre avanzar hasta la final de la Copa Intercontinental se medirá con el Paris Saint-Germain el 17 de diciembre, campeón europeo bajo la conducción de Luis Enrique.