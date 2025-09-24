En vivo

Deportes

Prisión preventiva para el nuevo líder de la barra brava de Rosario Central

“Laucha” Ghiselli estaba vinculado a la banda delictiva Los Menores

24/09/2025 | 19:41Redacción Cadena 3

FOTO: “Laucha” Ghiselli fue apresado junto a otros ocho barrabravas.

Lautaro "Laucha" Ghiselli, quien recientemente había sido ubicado como líder de la barra brava de Rosario Central, quedó en prisión preventiva este miércoles, ya que la justicia reunió las pruebas suficientes que lo vinculan con la banda delictiva conocida como Los Menores.

El sujeto, de 31 años, había sido arrestado en agosto último, tras un allanamiento en un departamento ubicado en la calle Salta al 2.400, de esta ciudad, donde además fueron incautados diversos elementos de interés para la causa, como un vehículo, dos millones de pesos, tres celulares y una notebook. Finalmente, y tras la audiencia imputativa, fue trasladado a la cárcel.

Por su parte, el juez provincial Fernando Sosa consideró que Ghiselli respondía a Matías Gazzani, actualmente prófugo, y cabecilla de Los Menores, quien lo respaldó como nuevo líder de la barra tras los asesinatos de Andrés "Pillín" Bracamonte y su ladero, Andrés Attardo, en noviembre de 2024.

Asimismo, y según la fiscalía, Ghiselli, quien había tomado el control de la barra a principios de este año, era el encargado de administrar los recursos que obtenían a través de diferentes actividades ilícitas, como la venta de drogas.

Más allá de los cargos, la situación de Ghiselli se complicó por una serie de fotografías, muchas de las cuales circulaban en redes sociales, y en las cuales aparecía junto a otros conocidos delincuentes, como Santino Alvarado, Alan Insaurralde y Andrés Acosta, entre otros.

También se presentaron ante el juez y fueron detenidos otros ocho integrantes de la banda; Alejandro “Gordo Ale” Leguizamón; Matías Guerra; Dylan “Sarampa” Bartozzeti; Diego “Ceja” Aguirre; Kevin “Hueso” De Los Santos; Mirko “Yedro” Benítez; Lucas Medina y Germán Hermosín.

Lectura rápida

¿Quién es Lautaro "Laucha" Ghiselli? Es el nuevo líder de la barra brava de Rosario Central, vinculado a la banda Los Menores.

¿Qué le ocurrió a Ghiselli? Quedó en prisión preventiva tras ser arrestado y presentarse pruebas en su contra.

¿Cuándo fue su arresto? Fue arrestado en agosto de 2025 durante un allanamiento en su domicilio.

¿Dónde fue detenido? En un departamento ubicado en la calle Salta al 2.400, en Rosario.

¿Por qué está relacionado con Los Menores? Ghiselli administraba recursos obtenidos por actividades ilícitas y respondía a Matías Gazzani.

[Fuente: Noticias Argentinas]

