Primera Nacional: comienza la fecha 33, en la que se podrían definir los clasificados al Reducido
Gimnasia y Tiro y Atlanta darán el puntapié inicial este viernes a las 22.
25/09/2025 | 09:00Redacción Cadena 3
FOTO: Atlanta quiere seguir con chances de meterse directamente en la gran final.
La fecha 33 de la Primera Nacional, en la que se podrían definir todos los clasificados al Reducido, comenzará este viernes con el partido en el que Gimnasia y Tiro recibirá a Atlanta.
Gimnasia y Tiro llega a este encuentro en la cuarta posición de la Zona A con 47 puntos y con la clasificación casi asegurada al Reducido (solo necesita un empate).
Atlanta, por su parte, está segunda en la misma zona gracias a los 54 puntos obtenidos y no quiere perderle pisada a Deportivo Madryn, que estaría clasificando a la gran final por el ascenso pero que le saca solo tres unidades.
Junto a Deportivo Madryn (57) y a Atlanta (54), el otro equipo que ya se aseguró un lugar en el Reducido es San Miguel (49), mientras que Gimnasia y Tiro (47), Patronato (47), San Martín de Tucumán (47), Tristán Suárez (46) y Deportivo Maipú (45) podrían conseguirlo en esta fecha en caso de sumar de a tres.
Un poco más abajo, y a la expectativa de algún resultado que les de una luz de esperanza, están Colegiales (41), Racing de Córdoba (41) y Los Andes (40).
Del otro lado, en la Zona B, todo está mucho más parejo, ya que Gimnasia de Mendoza lidera con 59 puntos y le saca tres puntos a Estudiantes de Río Cuarto, aunque Estudiantes de Buenos Aires (55), Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Morón, todos ellos ya con un boleto asegurado en el Reducido, todavía mantienen una mínima ilusión de arrebatarle la primera posición y así meterse directamente en la final por el ascenso.
Los otros equipos que se podrían clasificar en esta fecha al Reducido son Chaco For Ever, Agropecuario y Temperley.
En lo que respecta a la zona baja de la tabla, Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos ya no podrán mantener la categoría, mientras que Alvarado de Mar del Plata y Arsenal están en zona de descenso, aunque también se encuentran muy comprometidos Ferro, Güemes de Santiago del Estero y Almagro.
El cronograma y horarios de la fecha 33 de la Primera Nacional
Viernes 26/9:
- Gimnasia y Tiro – Atlanta a las 22
Sábado 27/9:
- San Telmo – Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 13:05
- Nueva Chicago – Agropecuario a las 14:30
- Talleres de Remedios de Escalada – Chaco For Ever a las 15:30
- Defensores de Belgrano – Central Norte a las 16:30
- Estudiantes de Buenos Aires – Colón de Santa Fe a las 17:30
- Tristán Suárez – Racing de Córdoba a las 19
- Deportivo Morón – Mitre de Santiago del Estero a las 21
Domingo 28/9:
- Chacarita – Gimnasia de Mendoza a las 15:15
- Alvarado – All Boys a las 15:30
- Deportivo Madryn – Arsenal a las 15:30
- Patronato – Almagro a las 15:30
- Güemes de Santiago del Estero – San Miguel a las 15:30
- Los Andes – Ferro a las 15:30
- Defensores Unidos – Temperley a las 15:30
- Deportivo Maipú – Colegiales a las 16:30
- Estudiantes de Río Cuarto – Almirante Brown a las 19
- San Martín de Tucumán – Quilmes a las 20:30
[Fuente: Noticias Argentinas]