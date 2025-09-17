FOTO: Once Caldas venció a IDV y quedó al borde de las semifinales de la Copa Sudamericana. (Foto NA: @Sudamericana)

Once Caldas de Colombia venció este miércoles como visitante por 2-0 a Independiente del Valle de Ecuador, en un partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, llevado a cabo en el estadio Banco Guayaquil.

El delantero Dayro Moreno fue el autor de los dos goles del cuadro colombiano a los 22 minutos del primer tiempo y a los 4’ del complemento.

Por su parte, Mateo Carabajal se fue expulsado en el local a los 34 minutos de la etapa inicial por una agresión sobre Jáider Riquett.

Con este resultado, el elenco comandado por Hernán Darío Herrera consiguió un importante triunfo fuera de casa de cara al duelo de vuelta que tendrá lugar la próxima semana desde las 21:30 en el estadio Palogrande.

La visita consiguió abrir el marcador de la mano del veterano delantero de 40 años Dayro Moreno, a los 22 minutos del primer tiempo, quien apareció sin marca por el palo izquierdo y remató con gran categoría un centro desde la derecha por parte de Juan Cuesta.

Poco tiempo después, el conjunto ecuatoriano recibiría una mala noticia que complicaría aún más las cosas en el Banco Guayaquil. El defensor central argentino Mateo Carabajal se fue expulsado por impactar con el codo sobre el rostro de Jáider Riquett.

En el comienzo del complemento, nuevamente fue el histórico atacante quien recibió dentro del área un pase de Mateo García y remató para poner el 2-0 definitivo y comenzar a encaminar la clasificación a las semifinales del torneo.

Si bien IDV contó con chances para descontar y el conjunto visitante tuvo una gran actuación de su arquero James Aguirre, Once Caldas también estuvo cerca de convertir la partida en goleada y prácticamente sentenciar la serie.

Síntesis de Independiente del Valle (ECU) – Once Caldas (COL) por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025:

Copa Sudamericana 2025

Cuartos de final - ida

IDV (ECU) 0 – 2 Once Caldas (COL)

Estadio: Banco Guayaquil, Ecuador

Árbitro: Piero Maza Gomez (CHI)

IDV: Guido Villar; Gustavo Cortez, Richard Schunke, Mateo Carabajal, Matías Fernández; Jhegson Méndez, Aron Rodríguez; Jordy Alcivar, Juan Cazares, Darwin Guagua; Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.

Once Caldas: James Aguirre; Kevin Tamayo, Jáider Riquett, Kevin Cuesta, Juan Cuesta; Robert Mejia, Mateo García; Mateo Zuleta, Luis Sánchez, Michael Barrios; Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

.

Gol en el primer tiempo: 22m Dayro Moreno (O).

Gol en el segundo tiempo: 04m Dayro Moreno (O).

.

Cambio en el primer tiempo: 39m Luis Zárate por Juan Cazares (I).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Jorge Cardona por Kevin Cuesta (O); 14m Layan Loor por Jhegson Méndez (I); 14m Jean Arroyo por Aron Rodríguez (I); 27m Luis Felipe Gómez por Mateo Zuleta (O); 28m Iván Rojas por Robert Mejia (O); 33m Andy Velasco por Matías Fernández (I); 33m Michael Hoyos por Gustavo Cortez (I); 33m Esteban Beltran por Luis Sánchez (O).

.

Incidencias en el primer tiempo: 34m Mateo Carabajal, expulsado (I).